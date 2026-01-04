DE
LaLiga 25/26
Équipe
J.
DB.
PT.
1
FC Barcelone
FC Barcelone
19
33
49
2
Real Madrid
Real Madrid
18
20
42
3
Villarreal CF
Villarreal CF
17
18
38
4
Atlético Madrid
Atlético Madrid
18
17
37
5
Espanyol Barcelone
Espanyol Barcelone
18
3
33
6
Real Betis Balompié
Real Betis Balompié
17
10
28
7
Celta Vigo
Celta Vigo
18
4
26
8
Athletic Bilbao
Athletic Bilbao
19
-8
24
9
CF Elche
CF Elche
18
1
22
10
Getafe CF
Getafe CF
18
-9
21
11
FC Séville
FC Séville
17
-2
20
12
CA Osasuna
CA Osasuna
18
-3
19
13
Rayo Vallecano
Rayo Vallecano
18
-7
19
14
Majorque
Majorque
17
-5
18
15
Deportivo Alaves
Deportivo Alaves
17
-6
18
16
Real Sociedad
Real Sociedad
17
-4
17
17
Valence CF
Valence CF
18
-13
16
18
FC Gérone
FC Gérone
17
-18
15
19
Real Oviedo
Real Oviedo
17
-19
11
20
Levante UD
Levante UD
16
-12
10
Ligue des Champions
Ligue Europa de l'UEFA
Conference League Qualification
Relégation
Les derniers matches
Arbitre
Referee
Iosu
Galech Apezteguia
Espagne
Coup d’envoi
dimanche
04 janvier 2026 à 14:00
Stade
Séville, Espagne
Ramon Sanchez Pizjuan
Capacité
42 714
