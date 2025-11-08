Équipe
J.
DB.
PT.
1
Real Madrid
11
16
30
2
FC Barcelone
11
15
25
3
Villarreal CF
11
12
23
4
Atlético Madrid
11
11
22
5
Real Betis Balompié
11
6
19
6
Espanyol Barcelone
11
2
18
7
Getafe CF
11
-1
17
8
Deportivo Alaves
11
1
15
9
CF Elche
12
-1
15
10
Rayo Vallecano
11
-2
14
11
Athletic Bilbao
11
-2
14
12
Celta Vigo
11
-1
13
13
FC Séville
11
-2
13
14
Real Sociedad
12
-3
13
15
CA Osasuna
11
-3
11
16
Levante UD
11
-5
9
17
Majorque
11
-7
9
18
Valence CF
11
-10
9
19
Real Oviedo
11
-12
8
20
FC Gérone
11
-14
7