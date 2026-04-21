Équipe
J.
DB.
PT.
1
FC Barcelone
31
54
79
2
Real Madrid
31
36
70
3
Villarreal CF
31
20
61
4
Atlético Madrid
31
19
57
5
Real Betis Balompié
31
7
46
6
Celta Vigo
31
4
44
7
Real Sociedad
31
1
42
8
Getafe CF
31
-5
41
9
CA Osasuna
31
-1
39
10
Espanyol Barcelone
31
-11
38
11
Athletic Bilbao
31
-12
38
11
FC Gérone
31
-12
38
13
Rayo Vallecano
31
-9
35
14
Valence CF
31
-12
35
15
Majorque
31
-9
34
16
FC Séville
31
-12
34
17
Deportivo Alaves
31
-11
33
18
CF Elche
31
-8
32
19
Levante UD
31
-15
29
20
Real Oviedo
31
-24
27