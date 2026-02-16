DE
FR
FC Gérone
FC Gérone
Dès 21:00
FC Barcelone
FC Barcelone
FC Gérone
FC Gérone
Dès 21:00
Vs
FC Barcelone
FC Barcelone
LaLiga 25/26
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Real Madrid
Real Madrid
24
34
60
2
FC Barcelone
FC Barcelone
23
40
58
3
Villarreal CF
Villarreal CF
23
18
45
4
Atlético Madrid
Atlético Madrid
24
17
45
5
Real Betis Balompié
Real Betis Balompié
24
10
41
6
Espanyol Barcelone
Espanyol Barcelone
24
-4
35
7
Celta Vigo
Celta Vigo
24
5
34
8
Real Sociedad
Real Sociedad
24
-1
31
9
Athletic Bilbao
Athletic Bilbao
24
-7
31
10
CA Osasuna
CA Osasuna
24
0
30
11
Getafe CF
Getafe CF
24
-8
29
12
FC Séville
FC Séville
24
-8
26
13
Deportivo Alaves
Deportivo Alaves
24
-9
26
14
Valence CF
Valence CF
24
-12
26
15
FC Gérone
FC Gérone
23
-15
26
16
CF Elche
CF Elche
24
-4
25
17
Rayo Vallecano
Rayo Vallecano
23
-9
25
18
Majorque
Majorque
24
-10
24
19
Levante UD
Levante UD
23
-14
18
20
Real Oviedo
Real Oviedo
23
-23
16
Ligue des Champions
Ligue Europa de l'UEFA
Conference League Qualification
Relégation
Les derniers matches
Arbitre
Referee
Cesar
Soto Grado
Espagne
Coup d’envoi
lundi
16 février 2026 à 21:00
Stade
Girona, Espagne
Stade Montilivi
Capacité
14 624
