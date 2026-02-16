Équipe
J.
DB.
PT.
1
Real Madrid
24
34
60
2
FC Barcelone
23
40
58
3
Villarreal CF
23
18
45
4
Atlético Madrid
24
17
45
5
Real Betis Balompié
24
10
41
6
Espanyol Barcelone
24
-4
35
7
Celta Vigo
24
5
34
8
Real Sociedad
24
-1
31
9
Athletic Bilbao
24
-7
31
10
CA Osasuna
24
0
30
11
Getafe CF
24
-8
29
12
FC Séville
24
-8
26
13
Deportivo Alaves
24
-9
26
14
Valence CF
24
-12
26
15
FC Gérone
23
-15
26
16
CF Elche
24
-4
25
17
Rayo Vallecano
23
-9
25
18
Majorque
24
-10
24
19
Levante UD
23
-14
18
20
Real Oviedo
23
-23
16