FC Gérone
FC Gérone
Dès 18:30
CA Osasuna
CA Osasuna
FC Gérone
FC Gérone
Dès 18:30
Vs
CA Osasuna
CA Osasuna
LaLiga 25/26
Équipe
J.
DB.
PT.
1
FC Barcelone
FC Barcelone
19
33
49
2
Real Madrid
Real Madrid
19
24
45
3
Villarreal CF
Villarreal CF
17
18
38
4
Atlético Madrid
Atlético Madrid
19
17
38
5
Espanyol Barcelone
Espanyol Barcelone
18
3
33
6
Real Betis Balompié
Real Betis Balompié
18
6
28
7
Celta Vigo
Celta Vigo
18
4
26
8
Athletic Bilbao
Athletic Bilbao
19
-8
24
9
CF Elche
CF Elche
18
1
22
10
Real Sociedad
Real Sociedad
19
-3
21
11
Getafe CF
Getafe CF
19
-10
21
12
FC Séville
FC Séville
18
-5
20
13
CA Osasuna
CA Osasuna
18
-3
19
14
Deportivo Alaves
Deportivo Alaves
18
-6
19
15
Rayo Vallecano
Rayo Vallecano
18
-7
19
16
Majorque
Majorque
18
-6
18
17
FC Gérone
FC Gérone
18
-17
18
18
Valence CF
Valence CF
18
-13
16
19
Levante UD
Levante UD
17
-9
13
20
Real Oviedo
Real Oviedo
18
-19
12
Ligue des Champions
Ligue Europa de l'UEFA
Conference League Qualification
Relégation
Les derniers matches
Coup d’envoi
samedi
10 janvier 2026 à 18:30
Stade
Girona, Espagne
Stade Montilivi
Capacité
14 624
