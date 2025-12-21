Équipe
J.
DB.
PT.
1
FC Barcelone
17
29
43
2
Real Madrid
18
20
42
3
Villarreal CF
15
18
35
4
Atlético Madrid
17
14
34
5
Espanyol Barcelone
16
4
30
6
Real Betis Balompié
16
6
25
7
Celta Vigo
17
1
23
8
Athletic Bilbao
17
-7
23
9
FC Séville
17
-2
20
10
Getafe CF
16
-5
20
11
CF Elche
16
-1
19
12
CA Osasuna
17
-3
18
13
Rayo Vallecano
16
-3
18
14
Majorque
17
-5
18
15
Deportivo Alaves
17
-6
18
16
Real Sociedad
17
-4
17
17
Valence CF
17
-10
16
18
FC Gérone
16
-15
15
19
Real Oviedo
17
-19
11
20
Levante UD
16
-12
10