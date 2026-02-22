Équipe
J.
DB.
PT.
1
Real Madrid
25
33
60
2
FC Barcelone
24
39
58
3
Villarreal CF
24
19
48
4
Atlético Madrid
25
19
48
5
Real Betis Balompié
25
10
42
6
Espanyol Barcelone
25
-6
35
7
Celta Vigo
24
5
34
8
Athletic Bilbao
25
-6
34
9
CA Osasuna
25
1
33
10
Real Sociedad
25
-1
32
11
Getafe CF
24
-8
29
12
FC Gérone
24
-14
29
13
FC Séville
24
-8
26
14
Rayo Vallecano
24
-9
26
15
Deportivo Alaves
24
-9
26
16
Valence CF
24
-12
26
17
CF Elche
25
-5
25
18
Majorque
24
-10
24
19
Levante UD
24
-15
18
20
Real Oviedo
24
-23
17