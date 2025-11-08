DE
Espanyol Barcelone
Espanyol Barcelone
Dès 21:00
Villarreal CF
Villarreal CF
Espanyol Barcelone
Espanyol Barcelone
Dès 21:00
Vs
Villarreal CF
Villarreal CF
LaLiga 25/26
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Real Madrid
Real Madrid
11
16
30
2
FC Barcelone
FC Barcelone
11
15
25
3
Villarreal CF
Villarreal CF
11
12
23
4
Atlético Madrid
Atlético Madrid
11
11
22
5
Real Betis Balompié
Real Betis Balompié
11
6
19
6
Espanyol Barcelone
Espanyol Barcelone
11
2
18
7
Getafe CF
Getafe CF
11
-1
17
8
Deportivo Alaves
Deportivo Alaves
11
1
15
9
CF Elche
CF Elche
12
-1
15
10
Rayo Vallecano
Rayo Vallecano
11
-2
14
11
Athletic Bilbao
Athletic Bilbao
11
-2
14
12
Celta Vigo
Celta Vigo
11
-1
13
13
FC Séville
FC Séville
11
-2
13
14
Real Sociedad
Real Sociedad
12
-3
13
15
CA Osasuna
CA Osasuna
11
-3
11
16
Levante UD
Levante UD
11
-5
9
17
Majorque
Majorque
11
-7
9
18
Valence CF
Valence CF
11
-10
9
19
Real Oviedo
Real Oviedo
11
-12
8
20
FC Gérone
FC Gérone
11
-14
7
Ligue des Champions
Ligue Europa de l'UEFA
Conference League Qualification
Relégation
Les derniers matches
Coup d’envoi
samedi
08 novembre 2025 à 21:00
Stade
Cornella, Espagne
RCDE Stadium
Capacité
40 500
