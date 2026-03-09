DE
Espanyol Barcelone
Espanyol Barcelone
Dès 21:00
Real Oviedo
Real Oviedo
Espanyol Barcelone
Espanyol Barcelone
Dès 21:00
Vs
Real Oviedo
Real Oviedo
LaLiga 25/26
Équipe
J.
DB.
PT.
1
FC Barcelone
FC Barcelone
27
46
67
2
Real Madrid
Real Madrid
27
33
63
3
Atlético Madrid
Atlético Madrid
27
21
54
4
Villarreal CF
Villarreal CF
27
18
54
5
Real Betis Balompié
Real Betis Balompié
27
8
43
6
Celta Vigo
Celta Vigo
27
7
40
7
Espanyol Barcelone
Espanyol Barcelone
26
-6
36
8
Real Sociedad
Real Sociedad
27
-1
35
9
Getafe CF
Getafe CF
27
-6
35
10
Athletic Bilbao
Athletic Bilbao
27
-7
35
11
CA Osasuna
CA Osasuna
27
0
34
12
Valence CF
Valence CF
27
-11
32
13
Rayo Vallecano
Rayo Vallecano
27
-6
31
14
FC Séville
FC Séville
27
-7
31
15
FC Gérone
FC Gérone
27
-15
31
16
Deportivo Alaves
Deportivo Alaves
27
-12
27
17
CF Elche
CF Elche
27
-6
26
18
Majorque
Majorque
27
-13
25
19
Levante UD
Levante UD
27
-16
22
20
Real Oviedo
Real Oviedo
26
-27
17
Ligue des Champions
Ligue Europa de l'UEFA
Conference League Qualification
Relégation
Les derniers matches
Arbitre
Referee
Javier
Alberola Rojas
Espagne
Coup d’envoi
lundi
09 mars 2026 à 21:00
Stade
Cornella, Espagne
RCDE Stadium
Capacité
40 500
