Équipe
J.
DB.
PT.
1
FC Barcelone
18
31
46
2
Real Madrid
18
20
42
3
Atlético Madrid
18
17
37
4
Villarreal CF
16
16
35
5
Espanyol Barcelone
17
5
33
6
Real Betis Balompié
17
10
28
7
Celta Vigo
17
1
23
8
Athletic Bilbao
18
-8
23
9
CF Elche
17
3
22
10
Getafe CF
18
-9
21
11
FC Séville
17
-2
20
12
Rayo Vallecano
18
-7
19
13
CA Osasuna
17
-3
18
14
Majorque
17
-5
18
15
Deportivo Alaves
17
-6
18
16
Real Sociedad
17
-4
17
17
Valence CF
17
-10
16
18
FC Gérone
17
-18
15
19
Real Oviedo
17
-19
11
20
Levante UD
16
-12
10