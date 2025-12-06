DE
Deportivo Alaves
Deportivo Alaves
Dès 16:15
Real Sociedad
Real Sociedad
Deportivo Alaves
Deportivo Alaves
Dès 16:15
Vs
Real Sociedad
Real Sociedad
LaLiga 25/26
Équipe
J.
DB.
PT.
1
FC Barcelone
FC Barcelone
15
25
37
2
Real Madrid
Real Madrid
15
19
36
3
Villarreal CF
Villarreal CF
14
16
32
4
Atlético Madrid
Atlético Madrid
15
14
31
5
Real Betis Balompié
Real Betis Balompié
14
8
24
6
Espanyol Barcelone
Espanyol Barcelone
14
2
24
7
Getafe CF
Getafe CF
14
-2
20
8
Athletic Bilbao
Athletic Bilbao
15
-6
20
9
Rayo Vallecano
Rayo Vallecano
14
-2
17
10
Real Sociedad
Real Sociedad
14
-2
16
11
CF Elche
CF Elche
14
-2
16
12
Celta Vigo
Celta Vigo
14
-3
16
13
FC Séville
FC Séville
14
-4
16
14
Deportivo Alaves
Deportivo Alaves
14
-3
15
15
Majorque
Majorque
15
-7
14
16
Valence CF
Valence CF
14
-9
14
17
CA Osasuna
CA Osasuna
14
-6
12
18
FC Gérone
FC Gérone
14
-13
12
19
Real Oviedo
Real Oviedo
15
-15
10
20
Levante UD
Levante UD
14
-10
9
Ligue des Champions
Ligue Europa de l'UEFA
Conference League Qualification
Relégation
Les derniers matches
Arbitre
Referee
Javier
Alberola Rojas
Espagne
Coup d’envoi
samedi
06 décembre 2025 à 16:15
Stade
Vitoria-Gasteiz, Espagne
Stade de Mendizorroza
Capacité
19 840
