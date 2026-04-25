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Deportivo Alaves
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Dès 14:00
Majorque
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Deportivo Alaves
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Dès 14:00
Vs
Majorque
Majorque
LaLiga 25/26
Équipe
J.
DB.
PT.
1
FC Barcelone
FC Barcelone
32
55
82
2
Real Madrid
Real Madrid
33
37
74
3
Villarreal CF
Villarreal CF
32
20
62
4
Atlético Madrid
Atlético Madrid
32
18
57
5
Real Betis Balompié
Real Betis Balompié
33
8
50
6
Getafe CF
Getafe CF
32
-4
44
7
Celta Vigo
Celta Vigo
32
3
44
8
Real Sociedad
Real Sociedad
32
0
42
9
Athletic Bilbao
Athletic Bilbao
32
-11
41
10
CA Osasuna
CA Osasuna
32
-2
39
11
Rayo Vallecano
Rayo Vallecano
32
-8
38
12
Espanyol Barcelone
Espanyol Barcelone
32
-12
38
13
FC Gérone
FC Gérone
32
-13
38
14
Valence CF
Valence CF
32
-12
36
15
Majorque
Majorque
32
-9
35
16
CF Elche
CF Elche
32
-7
35
17
FC Séville
FC Séville
32
-14
34
18
Deportivo Alaves
Deportivo Alaves
32
-12
33
19
Levante UD
Levante UD
32
-13
32
20
Real Oviedo
Real Oviedo
32
-24
28
Ligue des Champions
Ligue Europa de l'UEFA
Qualification pour la Ligue Conférence
Ligue Europa de l'UEFA
Relégation
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Arbitre
Referee
Javier
Alberola Rojas
Espagne
Coup d’envoi
samedi
25 avril 2026 à 14:00
Stade
Vitoria-Gasteiz, Espagne
Stade de Mendizorroza
Capacité
19 840
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