Équipe
J.
DB.
PT.
1
FC Barcelone
25
42
61
2
Real Madrid
25
33
60
3
Villarreal CF
25
20
51
4
Atlético Madrid
25
19
48
5
Real Betis Balompié
25
10
42
6
Celta Vigo
25
7
37
7
Espanyol Barcelone
25
-6
35
8
Athletic Bilbao
25
-6
34
9
CA Osasuna
25
1
33
10
Real Sociedad
25
-1
32
11
FC Séville
25
-7
29
12
Getafe CF
25
-9
29
13
FC Gérone
24
-14
29
14
Rayo Vallecano
24
-9
26
15
Deportivo Alaves
24
-9
26
16
Valence CF
25
-13
26
17
CF Elche
25
-5
25
18
Majorque
25
-12
24
19
Levante UD
25
-18
18
20
Real Oviedo
24
-23
17