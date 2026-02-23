DE
LaLiga 25/26
Équipe
J.
DB.
PT.
1
FC Barcelone
FC Barcelone
25
42
61
2
Real Madrid
Real Madrid
25
33
60
3
Villarreal CF
Villarreal CF
25
20
51
4
Atlético Madrid
Atlético Madrid
25
19
48
5
Real Betis Balompié
Real Betis Balompié
25
10
42
6
Celta Vigo
Celta Vigo
25
7
37
7
Espanyol Barcelone
Espanyol Barcelone
25
-6
35
8
Athletic Bilbao
Athletic Bilbao
25
-6
34
9
CA Osasuna
CA Osasuna
25
1
33
10
Real Sociedad
Real Sociedad
25
-1
32
11
FC Séville
FC Séville
25
-7
29
12
Getafe CF
Getafe CF
25
-9
29
13
FC Gérone
FC Gérone
24
-14
29
14
Rayo Vallecano
Rayo Vallecano
24
-9
26
15
Deportivo Alaves
Deportivo Alaves
24
-9
26
16
Valence CF
Valence CF
25
-13
26
17
CF Elche
CF Elche
25
-5
25
18
Majorque
Majorque
25
-12
24
19
Levante UD
Levante UD
25
-18
18
20
Real Oviedo
Real Oviedo
24
-23
17
Ligue des Champions
Ligue Europa de l'UEFA
Conference League Qualification
Relégation
Les derniers matches
Arbitre
Referee
Adrian
Cordero Vega
Espagne
Coup d’envoi
lundi
23 février 2026 à 21:00
Stade
Vitoria-Gasteiz, Espagne
Stade de Mendizorroza
Capacité
19 840
