Équipe
J.
DB.
PT.
1
Real Madrid
12
16
31
2
FC Barcelone
12
17
28
3
Villarreal CF
12
14
26
4
Atlético Madrid
12
13
25
5
Real Betis Balompié
12
6
20
6
Espanyol Barcelone
12
0
18
7
Athletic Bilbao
12
-1
17
8
Getafe CF
12
-2
17
9
FC Séville
12
-1
16
10
Deportivo Alaves
12
0
15
11
CF Elche
12
-1
15
12
Rayo Vallecano
12
-2
15
13
Celta Vigo
12
-3
13
14
Real Sociedad
12
-3
13
15
Valence CF
13
-9
13
16
Majorque
12
-6
12
17
CA Osasuna
12
-4
11
18
FC Gérone
12
-13
10
19
Levante UD
13
-8
9
20
Real Oviedo
12
-13
8