Deportivo Alaves
Deportivo Alaves
Dès 14:00
Celta Vigo
Celta Vigo
Deportivo Alaves
Deportivo Alaves
Dès 14:00
Vs
Celta Vigo
Celta Vigo
LaLiga 25/26
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Real Madrid
Real Madrid
12
16
31
2
FC Barcelone
FC Barcelone
12
17
28
3
Villarreal CF
Villarreal CF
12
14
26
4
Atlético Madrid
Atlético Madrid
12
13
25
5
Real Betis Balompié
Real Betis Balompié
12
6
20
6
Espanyol Barcelone
Espanyol Barcelone
12
0
18
7
Athletic Bilbao
Athletic Bilbao
12
-1
17
8
Getafe CF
Getafe CF
12
-2
17
9
FC Séville
FC Séville
12
-1
16
10
Deportivo Alaves
Deportivo Alaves
12
0
15
11
CF Elche
CF Elche
12
-1
15
12
Rayo Vallecano
Rayo Vallecano
12
-2
15
13
Celta Vigo
Celta Vigo
12
-3
13
14
Real Sociedad
Real Sociedad
12
-3
13
15
Valence CF
Valence CF
13
-9
13
16
Majorque
Majorque
12
-6
12
17
CA Osasuna
CA Osasuna
12
-4
11
18
FC Gérone
FC Gérone
12
-13
10
19
Levante UD
Levante UD
13
-8
9
20
Real Oviedo
Real Oviedo
12
-13
8
Ligue des Champions
Ligue Europa de l'UEFA
Conference League Qualification
Relégation
Les derniers matches
Arbitre
Referee
Juan
Martinez Munuera
Espagne
Coup d’envoi
samedi
22 novembre 2025 à 14:00
Stade
Vitoria-Gasteiz, Espagne
Stade de Mendizorroza
Capacité
19 840
