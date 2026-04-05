DE
FR
Deportivo Alaves
Deportivo Alaves
2:2
CA Osasuna
CA Osasuna
Deportivo Alaves
Deportivo Alaves
Terminé
2:2
CA Osasuna
CA Osasuna
Martinez 44'
Boye 90'+1 (P)
Rosier 4'
Budimir 80' (P)
LaLiga 25/26
Équipe
J.
DB.
PT.
1
FC Barcelone
FC Barcelone
30
51
76
2
Real Madrid
Real Madrid
30
36
69
3
Villarreal CF
Villarreal CF
29
20
58
4
Atlético Madrid
Atlético Madrid
30
20
57
5
Real Betis Balompié
Real Betis Balompié
30
7
45
6
Celta Vigo
Celta Vigo
30
7
44
7
Real Sociedad
Real Sociedad
30
1
41
8
Getafe CF
Getafe CF
30
-4
41
9
CA Osasuna
CA Osasuna
30
-1
38
10
Espanyol Barcelone
Espanyol Barcelone
30
-8
38
11
Athletic Bilbao
Athletic Bilbao
30
-11
38
12
Rayo Vallecano
Rayo Vallecano
30
-6
35
13
Valence CF
Valence CF
30
-11
35
14
FC Gérone
FC Gérone
29
-13
34
15
Deportivo Alaves
Deportivo Alaves
30
-11
32
16
Majorque
Majorque
30
-12
31
17
FC Séville
FC Séville
30
-13
31
18
CF Elche
CF Elche
30
-9
29
19
Levante UD
Levante UD
30
-16
26
20
Real Oviedo
Real Oviedo
30
-27
24
Ligue des Champions
Ligue Europa de l'UEFA
Qualification pour la Ligue Conférence
Relégation
Les derniers matches
Arbitre
Referee
Cesar
Soto Grado
Espagne
Coup d’envoi
dimanche
05 avril 2026 à 21:00
Stade
Vitoria-Gasteiz, Espagne
Stade de Mendizorroza
Capacité
19 840
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