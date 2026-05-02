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Deportivo Alaves
Deportivo Alaves
Dès 18:30
Athletic Bilbao
Athletic Bilbao
Deportivo Alaves
Deportivo Alaves
Dès 18:30
Vs
Athletic Bilbao
Athletic Bilbao
LaLiga 25/26
Équipe
J.
DB.
PT.
1
FC Barcelone
FC Barcelone
33
57
85
2
Real Madrid
Real Madrid
33
37
74
3
Villarreal CF
Villarreal CF
33
21
65
4
Atlético Madrid
Atlético Madrid
33
19
60
5
Real Betis Balompié
Real Betis Balompié
33
8
50
6
Getafe CF
Getafe CF
33
-6
44
7
Celta Vigo
Celta Vigo
33
2
44
8
Real Sociedad
Real Sociedad
33
0
43
9
CA Osasuna
CA Osasuna
33
-1
42
10
Athletic Bilbao
Athletic Bilbao
33
-12
41
11
Rayo Vallecano
Rayo Vallecano
33
-8
39
12
Valence CF
Valence CF
33
-11
39
13
Espanyol Barcelone
Espanyol Barcelone
33
-12
39
14
CF Elche
CF Elche
33
-6
38
15
Majorque
Majorque
34
-9
38
16
FC Gérone
FC Gérone
34
-15
38
17
Deportivo Alaves
Deportivo Alaves
33
-11
36
18
FC Séville
FC Séville
33
-15
34
19
Levante UD
Levante UD
33
-13
33
20
Real Oviedo
Real Oviedo
33
-25
28
Ligue des Champions
Ligue Europa de l'UEFA
Qualification pour la Ligue Conférence
Ligue Europa de l'UEFA
Relégation
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Arbitre
Referee
Alejandro
Quintero Gonzalez
Espagne
Coup d’envoi
samedi
02 mai 2026 à 18:30
Stade
Vitoria-Gasteiz, Espagne
Stade de Mendizorroza
Capacité
19 840
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