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CF Elche
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Dès 16:15
Valence CF
Valence CF
CF Elche
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Dès 16:15
Vs
Valence CF
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LaLiga 25/26
Équipe
J.
DB.
PT.
1
FC Barcelone
FC Barcelone
30
51
76
2
Real Madrid
Real Madrid
31
36
70
3
Villarreal CF
Villarreal CF
30
19
58
4
Atlético Madrid
Atlético Madrid
30
20
57
5
Real Betis Balompié
Real Betis Balompié
30
7
45
6
Celta Vigo
Celta Vigo
30
7
44
7
Real Sociedad
Real Sociedad
30
1
41
8
Getafe CF
Getafe CF
30
-4
41
9
CA Osasuna
CA Osasuna
30
-1
38
10
Espanyol Barcelone
Espanyol Barcelone
30
-8
38
11
Athletic Bilbao
Athletic Bilbao
30
-11
38
12
FC Gérone
FC Gérone
31
-12
38
13
Rayo Vallecano
Rayo Vallecano
30
-6
35
14
Valence CF
Valence CF
30
-11
35
15
Deportivo Alaves
Deportivo Alaves
30
-11
32
16
Majorque
Majorque
30
-12
31
17
FC Séville
FC Séville
30
-13
31
18
CF Elche
CF Elche
30
-9
29
19
Levante UD
Levante UD
30
-16
26
20
Real Oviedo
Real Oviedo
30
-27
24
Ligue des Champions
Ligue Europa de l'UEFA
Qualification pour la Ligue Conférence
Relégation
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Arbitre
Referee
Francisco
Jose Hernandez Maeso
Espagne
Coup d’envoi
samedi
11 avril 2026 à 16:15
Stade
Elche, Espagne
Stade Martinez Valero
Capacité
31 388
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