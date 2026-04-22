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CF Elche
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Dès 19:00
Atlético Madrid
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CF Elche
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Dès 19:00
Vs
Atlético Madrid
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LaLiga 25/26
Équipe
J.
DB.
PT.
1
FC Barcelone
FC Barcelone
31
54
79
2
Real Madrid
Real Madrid
32
37
73
3
Villarreal CF
Villarreal CF
31
20
61
4
Atlético Madrid
Atlético Madrid
31
19
57
5
Real Betis Balompié
Real Betis Balompié
32
8
49
6
Celta Vigo
Celta Vigo
31
4
44
7
Real Sociedad
Real Sociedad
31
1
42
8
Getafe CF
Getafe CF
31
-5
41
9
Athletic Bilbao
Athletic Bilbao
32
-11
41
10
CA Osasuna
CA Osasuna
32
-2
39
11
FC Gérone
FC Gérone
32
-13
38
12
Espanyol Barcelone
Espanyol Barcelone
31
-11
38
13
Valence CF
Valence CF
32
-12
36
14
Majorque
Majorque
32
-9
35
15
Rayo Vallecano
Rayo Vallecano
31
-9
35
16
FC Séville
FC Séville
31
-12
34
17
Deportivo Alaves
Deportivo Alaves
32
-12
33
18
CF Elche
CF Elche
31
-8
32
19
Levante UD
Levante UD
31
-15
29
20
Real Oviedo
Real Oviedo
31
-24
27
Ligue des Champions
Ligue Europa de l'UEFA
Qualification pour la Ligue Conférence
Relégation
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Arbitre
Referee
Guillermo
Cuadra Fernandez
Espagne
Coup d’envoi
mercredi
22 avril 2026 à 19:00
Stade
Elche, Espagne
Stade Martinez Valero
Capacité
31 388
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