Celta Vigo
Dès 18:30
Rayo Vallecano
Celta Vigo
Dès 18:30
Vs
Rayo Vallecano
LaLiga 25/26
Équipe
J.
DB.
PT.
1
FC Barcelone
19
33
49
2
Real Madrid
20
26
48
3
Villarreal CF
19
18
41
4
Atlético Madrid
19
17
38
5
Espanyol Barcelone
20
1
34
6
Real Betis Balompié
20
8
32
7
Celta Vigo
19
5
29
8
Athletic Bilbao
20
-9
24
9
FC Gérone
20
-14
24
10
CF Elche
19
1
23
11
CA Osasuna
20
-3
22
12
Rayo Vallecano
19
-6
22
13
Real Sociedad
19
-3
21
14
Majorque
20
-6
21
15
Getafe CF
19
-10
21
16
FC Séville
19
-6
20
17
Deportivo Alaves
19
-8
19
18
Valence CF
19
-13
17
19
Levante UD
19
-11
14
20
Real Oviedo
20
-20
13
Ligue des Champions
Ligue Europa de l'UEFA
Conference League Qualification
Relégation
Les derniers matches
Arbitre
Referee
Mateo
Busquets Ferrer
Espagne
Coup d’envoi
dimanche
18 janvier 2026 à 18:30
Stade
Vigo, Espagne
Stade Balaidos
Capacité
24 870
