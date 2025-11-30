Équipe
J.
DB.
PT.
1
FC Barcelone
14
23
34
2
Real Madrid
13
16
32
3
Atlético Madrid
14
16
31
4
Villarreal CF
13
15
29
5
Real Betis Balompié
13
6
21
6
Espanyol Barcelone
13
1
21
7
Getafe CF
14
-2
20
8
Athletic Bilbao
14
-3
20
9
Real Sociedad
13
-1
16
10
FC Séville
13
-2
16
11
Celta Vigo
13
-2
16
12
CF Elche
14
-2
16
13
Rayo Vallecano
13
-2
16
14
Deportivo Alaves
14
-3
15
15
Majorque
14
-7
13
16
Valence CF
13
-9
13
17
CA Osasuna
14
-6
12
18
FC Gérone
13
-13
11
19
Levante UD
14
-10
9
20
Real Oviedo
14
-15
9