DE
FR
CA Osasuna
CA Osasuna
Dès 18:30
FC Séville
FC Séville
CA Osasuna
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Dès 18:30
Vs
FC Séville
FC Séville
LaLiga 25/26
Équipe
J.
DB.
PT.
1
FC Barcelone
FC Barcelone
33
57
85
2
Real Madrid
Real Madrid
33
37
74
3
Villarreal CF
Villarreal CF
32
20
62
4
Atlético Madrid
Atlético Madrid
33
19
60
5
Real Betis Balompié
Real Betis Balompié
33
8
50
6
Getafe CF
Getafe CF
33
-6
44
7
Celta Vigo
Celta Vigo
32
3
44
8
Real Sociedad
Real Sociedad
32
0
42
9
Athletic Bilbao
Athletic Bilbao
33
-12
41
10
CA Osasuna
CA Osasuna
32
-2
39
11
Valence CF
Valence CF
33
-11
39
12
Rayo Vallecano
Rayo Vallecano
32
-8
38
13
Espanyol Barcelone
Espanyol Barcelone
32
-12
38
14
FC Gérone
FC Gérone
33
-14
38
15
Deportivo Alaves
Deportivo Alaves
33
-11
36
16
Majorque
Majorque
33
-10
35
17
CF Elche
CF Elche
32
-7
35
18
FC Séville
FC Séville
32
-14
34
19
Levante UD
Levante UD
32
-13
32
20
Real Oviedo
Real Oviedo
32
-24
28
Ligue des Champions
Ligue Europa de l'UEFA
Qualification pour la Ligue Conférence
Ligue Europa de l'UEFA
Relégation
Les derniers matches
Arbitre
Referee
Miguel
Angel Ortiz Arias
Espagne
Coup d’envoi
dimanche
26 avril 2026 à 18:30
Stade
Pampelune, Espagne
Stade El Sadar
Capacité
23 516
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