Équipe
J.
DB.
PT.
1
Real Madrid
24
34
60
2
FC Barcelone
24
39
58
3
Villarreal CF
24
19
48
4
Atlético Madrid
24
17
45
5
Real Betis Balompié
24
10
41
6
Espanyol Barcelone
24
-4
35
7
Celta Vigo
24
5
34
8
Real Sociedad
24
-1
31
9
Athletic Bilbao
24
-7
31
10
CA Osasuna
24
0
30
11
Getafe CF
24
-8
29
12
FC Gérone
24
-14
29
13
FC Séville
24
-8
26
14
Deportivo Alaves
24
-9
26
15
Valence CF
24
-12
26
16
CF Elche
24
-4
25
17
Rayo Vallecano
23
-9
25
18
Majorque
24
-10
24
19
Levante UD
24
-15
18
20
Real Oviedo
23
-23
16