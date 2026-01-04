Neuvième succès de rang pour le Barça, qui gagne le derby

Le Barça a forcé la décision en toute fin de rencontre grâce aux réalisations de Dani Olmo (86e) et de Robert Lewnadowski (90e). Avec ce 9e succès de rang en championnat, les Blaugrana consolident ainsi leur place en tête de Liga avec 49 points, soit sept de plus que leurs poursuivants du Real Madrid, qui comptent un match de moins avant leur rencontre de demain face au Betis (16h15).
Villareal a mis fin à l'invincibilité à domicile d'Elche cette saison en Liga en s'imposant 3-1. Ce premier succès en 2026 fait du bien à l'actuel troisième du championnat, qui avait subi la loi de Barcelone lors de la dernière journée, avait été éliminé en Copa del Rey mi-décembre et est en très mauvaise posture en Ligue des champions, avec un seul point en six rencontres de phase de ligue.
Équipe
J.
DB.
PT.
1
FC Barcelone
19
33
49
2
Real Madrid
18
20
42
3
Villarreal CF
17
18
38
4
Atlético Madrid
18
17
37
5
Espanyol Barcelone
18
3
33
6
Real Betis Balompié
17
10
28
7
Celta Vigo
18
4
26
8
Athletic Bilbao
19
-8
24
9
CF Elche
18
1
22
10
Getafe CF
18
-9
21
11
FC Séville
17
-2
20
12
CA Osasuna
18
-3
19
13
Rayo Vallecano
18
-7
19
14
Majorque
17
-5
18
15
Deportivo Alaves
17
-6
18
16
Real Sociedad
17
-4
17
17
Valence CF
18
-13
16
18
FC Gérone
17
-18
15
19
Real Oviedo
17
-19
11
20
Levante UD
16
-12
10