La victoire en tremblant
Neuvième succès de rang pour le Barça, qui gagne le derby

Le FC Barcelone a remporté le derby catalan 2-0 face à l'Espanyol lors de la 18e journée de Liga. De son côté, Villareal a débuté 2026 par une victoire.
Publié: 01:59 heures
Dani Olmo a débloqué la situation en toute fin de rencontre pour le FC Barcelone face à l'Espanyol samedi en Liga.
Photo: Joan Monfort
Le Barça a forcé la décision en toute fin de rencontre grâce aux réalisations de Dani Olmo (86e) et de Robert Lewnadowski (90e). Avec ce 9e succès de rang en championnat, les Blaugrana consolident ainsi leur place en tête de Liga avec 49 points, soit sept de plus que leurs poursuivants du Real Madrid, qui comptent un match de moins avant leur rencontre de demain face au Betis (16h15).

Villareal a mis fin à l'invincibilité à domicile d'Elche cette saison en Liga en s'imposant 3-1. Ce premier succès en 2026 fait du bien à l'actuel troisième du championnat, qui avait subi la loi de Barcelone lors de la dernière journée, avait été éliminé en Copa del Rey mi-décembre et est en très mauvaise posture en Ligue des champions, avec un seul point en six rencontres de phase de ligue.

LaLiga 25/26
Équipe
J.
DB.
PT.
1
FC Barcelone
FC Barcelone
19
33
49
2
Real Madrid
Real Madrid
18
20
42
3
Villarreal CF
Villarreal CF
17
18
38
4
Atlético Madrid
Atlético Madrid
18
17
37
5
Espanyol Barcelone
Espanyol Barcelone
18
3
33
6
Real Betis Balompié
Real Betis Balompié
17
10
28
7
Celta Vigo
Celta Vigo
18
4
26
8
Athletic Bilbao
Athletic Bilbao
19
-8
24
9
CF Elche
CF Elche
18
1
22
10
Getafe CF
Getafe CF
18
-9
21
11
FC Séville
FC Séville
17
-2
20
12
CA Osasuna
CA Osasuna
18
-3
19
13
Rayo Vallecano
Rayo Vallecano
18
-7
19
14
Majorque
Majorque
17
-5
18
15
Deportivo Alaves
Deportivo Alaves
17
-6
18
16
Real Sociedad
Real Sociedad
17
-4
17
17
Valence CF
Valence CF
18
-13
16
18
FC Gérone
FC Gérone
17
-18
15
19
Real Oviedo
Real Oviedo
17
-19
11
20
Levante UD
Levante UD
16
-12
10
Ligue des Champions
Ligue Europa de l'UEFA
Conference League Qualification
Relégation
