Ce champion du monde devrait rejoindre Barcelone

Blick Sportdesk

L'attaquant argentin Julian Alvarez devrait rejoindre le FC Barcelone après la Coupe du monde 2026. Selon Hugo Balassone, le présentateur argentin de la chaîne de télévision TyC Sports, le joueur aurait trouvé un accord avec le club catalan. L'indemnité de transfert pour le joueur de 26 ans serait d'environ 70 millions d'euros. L'intérêt d'Arsenal a été évoqué récemment, mais il était alors question d'un prix pouvant atteindre 150 millions d'euros.

Julian Alvarez joue pour l'Atletico Madrid depuis l'été 2024. Cette saison, il a marqué 13 buts et délivré six passes décisives en 35 matches. L'attaquant est certes encore sous contrat jusqu'à l'été 2030, mais il aurait l'intention de rejoindre après la Coupe du monde un club où il pourrait «gagner des trophées», selon la rumeur. Le champion du monde 2022 a apparemment choisi le club catalan plutôt que le club londonien.