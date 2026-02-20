Ce champion du monde devrait rejoindre Barcelone

L'attaquant argentin Julian Alvarez devrait rejoindre le FC Barcelone après la Coupe du monde 2026. Selon Hugo Balassone, le présentateur argentin de la chaîne de télévision TyC Sports, le joueur aurait trouvé un accord avec le club catalan. L'indemnité de transfert pour le joueur de 26 ans serait d'environ 70 millions d'euros. L'intérêt d'Arsenal a été évoqué récemment, mais il était alors question d'un prix pouvant atteindre 150 millions d'euros.
Julian Alvarez joue pour l'Atletico Madrid depuis l'été 2024. Cette saison, il a marqué 13 buts et délivré six passes décisives en 35 matches. L'attaquant est certes encore sous contrat jusqu'à l'été 2030, mais il aurait l'intention de rejoindre après la Coupe du monde un club où il pourrait «gagner des trophées», selon la rumeur. Le champion du monde 2022 a apparemment choisi le club catalan plutôt que le club londonien.
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Real Madrid
24
34
60
2
FC Barcelone
24
39
58
3
Villarreal CF
24
19
48
4
Atlético Madrid
24
17
45
5
Real Betis Balompié
24
10
41
6
Espanyol Barcelone
24
-4
35
7
Celta Vigo
24
5
34
8
Real Sociedad
24
-1
31
9
Athletic Bilbao
24
-7
31
10
CA Osasuna
24
0
30
11
Getafe CF
24
-8
29
12
FC Gérone
24
-14
29
13
FC Séville
24
-8
26
14
Deportivo Alaves
24
-9
26
15
Valence CF
24
-12
26
16
CF Elche
24
-4
25
17
Rayo Vallecano
23
-9
25
18
Majorque
24
-10
24
19
Levante UD
24
-15
18
20
Real Oviedo
23
-23
16