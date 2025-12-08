ATS Agence télégraphique suisse
A trois jours d'un choc européen face à Manchester City, le Real Madrid, réduit à neuf en fin de match, a été humilié dimanche sur sa pelouse par le Celta Vigo (2-0). Il laisse ainsi le FC Barcelone s'échapper dans la course au titre en Liga.
Sans envie et sans inspiration, le géant espagnol (2e, 36 points), glacé par un doublé du jeune Suédois Williot Swedberg (53e, 90e+3), a concédé sa première défaite de la saison à domicile, et compte désormais quatre longueurs de retard sur le Barça.
Les hommes de Xabi Alonso, dépassés dans le jeu et frustrés par certaines décisions arbitrales, ont terminé la rencontre à neuf après les expulsions des deux latéraux Fran Garcia (65e) et Alvaro Carreras (90e+2).
LaLiga 25/26
Équipe
J.
DB.
PT.
1
FC Barcelone
16
27
40
2
Real Madrid
16
17
36
3
Villarreal CF
15
18
35
4
Atlético Madrid
16
13
31
5
Espanyol Barcelone
15
3
27
6
Real Betis Balompié
15
6
24
7
Athletic Bilbao
16
-5
23
8
Getafe CF
15
-4
20
9
CF Elche
15
1
19
10
Celta Vigo
15
-1
19
11
Deportivo Alaves
15
-2
18
12
Rayo Vallecano
15
-3
17
13
FC Séville
15
-4
17
14
Real Sociedad
15
-3
16
15
Valence CF
15
-9
15
16
Majorque
15
-7
14
17
CA Osasuna
14
-6
12
18
FC Gérone
15
-16
12
19
Real Oviedo
15
-15
10
20
Levante UD
14
-10
9
Ligue des Champions
Ligue Europa de l'UEFA
Conference League Qualification
Relégation