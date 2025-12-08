Le Real Madrid n'y arrive toujours pas depuis l'arrivée de Kylian Mbappé! L'attaquant français n'a pas marqué ce dimanche face au Celta Vigo (défaite 2-0 à domicile) et le collectif du club madrilène est toujours aussi inexistant.

Le Real Madrid de Kylian Mbappé s'enfonce encore un peu plus dans la crise

ATS Agence télégraphique suisse

A trois jours d'un choc européen face à Manchester City, le Real Madrid, réduit à neuf en fin de match, a été humilié dimanche sur sa pelouse par le Celta Vigo (2-0). Il laisse ainsi le FC Barcelone s'échapper dans la course au titre en Liga.

Sans envie et sans inspiration, le géant espagnol (2e, 36 points), glacé par un doublé du jeune Suédois Williot Swedberg (53e, 90e+3), a concédé sa première défaite de la saison à domicile, et compte désormais quatre longueurs de retard sur le Barça.

Les hommes de Xabi Alonso, dépassés dans le jeu et frustrés par certaines décisions arbitrales, ont terminé la rencontre à neuf après les expulsions des deux latéraux Fran Garcia (65e) et Alvaro Carreras (90e+2).