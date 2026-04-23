Deux stars du Real Madrid absentes jusqu'en fin de saison

Ce n'est toujours pas la saison d'Eder Militao (28 ans): le défenseur du Real Madrid a déjà été absent pendant près de trois mois en raison d'une blessure musculaire cette saison, avant de revenir sur les terrains début avril. Et voilà que son club a annoncé jeudi que le Brésilien, remplacé lors de la victoire 2-1 contre Alaves mardi, serait de nouveau absent en raison d'une blessure musculaire à la cuisse gauche.
Selon le journal sportif espagnol «Marca», il s'agit d'une blessure «inquiétante» - même sa participation à la Coupe du monde serait en question. Le Brésil débutera la phase finale le 14 juin contre le Maroc.
Pour le Real aussi, cette absence en fin de saison est embêtante, d'autant plus qu'elle n'est pas la seule: le milieu de terrain Arda Güler (21 ans) souffre lui aussi d'une blessure musculaire depuis le match contre Alaves et ne pourra plus jouer cette saison. Toujours est-il que sa participation à la Coupe du monde avec la Turquie ne devrait pas être compromise, comme l'écrit «Marca».
Équipe
J.
DB.
PT.
1
FC Barcelone
32
55
82
2
Real Madrid
32
37
73
3
Villarreal CF
31
20
61
4
Atlético Madrid
32
18
57
5
Real Betis Balompié
32
8
49
6
Getafe CF
32
-4
44
7
Celta Vigo
32
3
44
8
Real Sociedad
32
0
42
9
Athletic Bilbao
32
-11
41
10
CA Osasuna
32
-2
39
11
Espanyol Barcelone
0:0
32
-11
39
12
FC Gérone
32
-13
38
13
Rayo Vallecano
0:0
32
-9
36
14
Valence CF
32
-12
36
15
Majorque
32
-9
35
16
CF Elche
32
-7
35
17
FC Séville
0:1
32
-13
34
18
Deportivo Alaves
32
-12
33
19
Levante UD
1:0
32
-14
32
20
Real Oviedo
31
-24
27