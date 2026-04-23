DE
FR

Forfaits pour le Mondial?
Deux stars du Real Madrid absentes jusqu'en fin de saison

Le Real Madrid doit se passer d'Arda Güler et d'Eder Militao pour le reste de la saison en raison de blessures musculaires. Les équipes nationales turques et brésiliennes, toutes deux, qualifiées pour la Coupe du monde, tremblent pour leurs stars!
Publié: il y a 17 minutes
1/4
Arda Güler est forfait jusqu'en fin de saison.
Photo: Icon Sport via Getty Images
Gian–Andri_Baumgartner_Online Redaktor_Blick Ringier_3.jpg
Gian-Andri Baumgartner

Ce n'est toujours pas la saison d'Eder Militao (28 ans): le défenseur du Real Madrid a déjà été absent pendant près de trois mois en raison d'une blessure musculaire cette saison, avant de revenir sur les terrains début avril. Et voilà que son club a annoncé jeudi que le Brésilien, remplacé lors de la victoire 2-1 contre Alaves mardi, serait de nouveau absent en raison d'une blessure musculaire à la cuisse gauche.

Selon le journal sportif espagnol «Marca», il s'agit d'une blessure «inquiétante» - même sa participation à la Coupe du monde serait en question. Le Brésil débutera la phase finale le 14 juin contre le Maroc.

Pour le Real aussi, cette absence en fin de saison est embêtante, d'autant plus qu'elle n'est pas la seule: le milieu de terrain Arda Güler (21 ans) souffre lui aussi d'une blessure musculaire depuis le match contre Alaves et ne pourra plus jouer cette saison. Toujours est-il que sa participation à la Coupe du monde avec la Turquie ne devrait pas être compromise, comme l'écrit «Marca».

LaLiga 25/26
Équipe
J.
DB.
PT.
1
FC Barcelone
FC Barcelone
32
55
82
2
Real Madrid
Real Madrid
32
37
73
3
Villarreal CF
Villarreal CF
31
20
61
4
Atlético Madrid
Atlético Madrid
32
18
57
5
Real Betis Balompié
Real Betis Balompié
32
8
49
6
Getafe CF
Getafe CF
32
-4
44
7
Celta Vigo
Celta Vigo
32
3
44
8
Real Sociedad
Real Sociedad
32
0
42
9
Athletic Bilbao
Athletic Bilbao
32
-11
41
10
CA Osasuna
CA Osasuna
32
-2
39
11
Espanyol Barcelone
Espanyol Barcelone
0:0
32
-11
39
12
FC Gérone
FC Gérone
32
-13
38
13
Rayo Vallecano
Rayo Vallecano
0:0
32
-9
36
14
Valence CF
Valence CF
32
-12
36
15
Majorque
Majorque
32
-9
35
16
CF Elche
CF Elche
32
-7
35
17
FC Séville
FC Séville
0:1
32
-13
34
18
Deportivo Alaves
Deportivo Alaves
32
-12
33
19
Levante UD
Levante UD
1:0
32
-14
32
20
Real Oviedo
Real Oviedo
31
-24
27
Ligue des Champions
Ligue Europa de l'UEFA
Qualification pour la Ligue Conférence
Ligue Europa de l'UEFA
Relégation
Articles les plus lus
    Articles les plus lus