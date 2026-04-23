Deux stars du Real Madrid absentes jusqu'en fin de saison

Le Real Madrid doit se passer d'Arda Güler et d'Eder Militao pour le reste de la saison en raison de blessures musculaires. Les équipes nationales turques et brésiliennes, toutes deux, qualifiées pour la Coupe du monde, tremblent pour leurs stars!

Gian-Andri Baumgartner

Ce n'est toujours pas la saison d'Eder Militao (28 ans): le défenseur du Real Madrid a déjà été absent pendant près de trois mois en raison d'une blessure musculaire cette saison, avant de revenir sur les terrains début avril. Et voilà que son club a annoncé jeudi que le Brésilien, remplacé lors de la victoire 2-1 contre Alaves mardi, serait de nouveau absent en raison d'une blessure musculaire à la cuisse gauche.

Selon le journal sportif espagnol «Marca», il s'agit d'une blessure «inquiétante» - même sa participation à la Coupe du monde serait en question. Le Brésil débutera la phase finale le 14 juin contre le Maroc.

Pour le Real aussi, cette absence en fin de saison est embêtante, d'autant plus qu'elle n'est pas la seule: le milieu de terrain Arda Güler (21 ans) souffre lui aussi d'une blessure musculaire depuis le match contre Alaves et ne pourra plus jouer cette saison. Toujours est-il que sa participation à la Coupe du monde avec la Turquie ne devrait pas être compromise, comme l'écrit «Marca».