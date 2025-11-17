Le FC Barcelone s’apprête enfin à retrouver le Spotify Camp Nou, deux ans et demi après l’avoir quitté pour les travaux de rénovation. Durant cette longue parenthèse, les Blaugrana avaient élu domicile au stade olympique de Montjuïc. Selon «Marca», le grand retour est prévu ce samedi, à l’occasion d’un match très attendu face à l’Athletic Bilbao et avec une capacité limitée à 45'401 spectateurs. Une incertitude persiste toutefois: le club ne sait pas encore s’il pourra y disputer ses rencontres de Ligue des champions, l’UEFA n’ayant pas encore tranché.
Des prix exorbitants
Ce lundi, les prix des billets pour cette réouverture ont été révélés… et ont immédiatement fait réagir. La grille tarifaire s’annonce particulièrement salée: la place la moins chère, située derrière les buts ou dans les angles du stade, s’élève déjà à 199 euros. Plus on se rapproche des zones premium, plus les tarifs grimpent, jusqu’à 589 euros pour les meilleures places en tribune. Quant aux billets haut de gamme avec accès aux salons VIP, ils atteignent la barre des 1 000 euros.
Les socios ne sont toutefois pas logés à la même enseigne: les membres du club bénéficient d’une réduction de 20%. Le Barça travaille d’ailleurs encore sur la politique d’abonnement pour la suite de la saison. Une attention particulière est accordée aux 23'000 abonnés qui avaient conservé leur siège pendant la période passée à Montjuïc, et qui continuent de profiter de conditions avantageuses.
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Real Madrid
12
16
31
2
FC Barcelone
12
17
28
3
Villarreal CF
12
14
26
4
Atlético Madrid
12
13
25
5
Real Betis Balompié
12
6
20
6
Espanyol Barcelone
12
0
18
7
Athletic Bilbao
12
-1
17
8
Getafe CF
12
-2
17
9
FC Séville
12
-1
16
10
Deportivo Alaves
12
0
15
11
CF Elche
12
-1
15
12
Rayo Vallecano
12
-2
15
13
Celta Vigo
12
-3
13
14
Real Sociedad
12
-3
13
15
Majorque
12
-6
12
16
CA Osasuna
12
-4
11
17
Valence CF
12
-10
10
18
FC Gérone
12
-13
10
19
Levante UD
12
-7
9
20
Real Oviedo
12
-13
8