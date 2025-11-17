Le FC Barcelone retourne au Spotify Camp Nou ce samedi après deux ans et demi de travaux. Le match contre l'Athletic Bilbao marque la réouverture, mais les prix des billets font polémique.

La grille tarifaire pour assister au premier match du Barça au Camp Nou depuis deux ans et demi s'annonce particulièrement salée. Photo: IMAGO/Sergio Ros

Le FC Barcelone s’apprête enfin à retrouver le Spotify Camp Nou, deux ans et demi après l’avoir quitté pour les travaux de rénovation. Durant cette longue parenthèse, les Blaugrana avaient élu domicile au stade olympique de Montjuïc. Selon «Marca», le grand retour est prévu ce samedi, à l’occasion d’un match très attendu face à l’Athletic Bilbao et avec une capacité limitée à 45'401 spectateurs. Une incertitude persiste toutefois: le club ne sait pas encore s’il pourra y disputer ses rencontres de Ligue des champions, l’UEFA n’ayant pas encore tranché.

Des prix exorbitants

Ce lundi, les prix des billets pour cette réouverture ont été révélés… et ont immédiatement fait réagir. La grille tarifaire s’annonce particulièrement salée: la place la moins chère, située derrière les buts ou dans les angles du stade, s’élève déjà à 199 euros. Plus on se rapproche des zones premium, plus les tarifs grimpent, jusqu’à 589 euros pour les meilleures places en tribune. Quant aux billets haut de gamme avec accès aux salons VIP, ils atteignent la barre des 1 000 euros.

Les socios ne sont toutefois pas logés à la même enseigne: les membres du club bénéficient d’une réduction de 20%. Le Barça travaille d’ailleurs encore sur la politique d’abonnement pour la suite de la saison. Une attention particulière est accordée aux 23'000 abonnés qui avaient conservé leur siège pendant la période passée à Montjuïc, et qui continuent de profiter de conditions avantageuses.