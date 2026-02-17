Le Barça crie au scandale après sa défaite à Gérone

Giflé par l’Atlético, le Barça a replongé à Gérone (1-2) et lâche la tête. La polémique enfle autour d’un but contesté et d’une VAR silencieuse.

Une semaine après la claque reçue face à l’Atlético de Madrid en Coupe du Roi (0-4), le FC Barcelone a confirmé son passage à vide. En déplacement chez le voisin catalan, les Blaugranas ont cédé face à Gérone (1-2), plus tranchant dans les zones décisives et plus lucide dans la gestion des temps faibles.

Au-delà du score, c’est la dynamique qui interroge. Deux sorties ternes, une équipe coupée en deux, peu d’impact dans les duels et une animation offensive en panne. Surtout, cette défaite coûte cher: Barcelone abandonne son fauteuil de leader en Liga. Le symbole est fort pour un champion d’Espagne en titre qui semblait encore maîtriser son tempo il y a quelques semaines.

Le but qui fait polémique

Mais à Barcelone, ce mardi, on parle moins de la prestation que de l’arbitrage. L’action litigieuse intervient sur le deuxième but de Gérone. Devant la surface, Claudio Echeverri marche sur le pied de Jules Koundé avant que le ballon ne finisse au fond. Sur le terrain, rien n’est signalé. Et la VAR ne revoit pas la séquence.

Une décision qui fait bondir le camp catalan. Le gardien Joan García ne masque pas son incompréhension: «Il y a faute. Jules touche le ballon en premier. Ce qui surprend, c’est l’absence d’appel à la VAR. Sur le moment, je n’avais pas saisi l’action». La contestation vient aussi du banc. Au coup de sifflet final, Hansi Flick et Ronald Araújo vont demander des comptes à l’arbitre, César Soto Grado, dans une fin de match électrique.

Entre lucidité et agacement

Au micro de DAZN, Flick oscille entre frustration et autocritique: «Qu’en pensez-vous? Y avait-il faute? Je le pense aussi. Si nous avions bien joué, j’en aurais davantage parlé, mais je ne veux pas m’attarder sur l’action qui a mené au deuxième but. Nous devons mieux jouer et retrouver notre meilleur niveau. Les explications des arbitres ne m’ont pas convaincu.»

La polémique prend une autre dimension avec les révélations du quotidien «AS». Selon le média madrilène, le CTA (comité technique arbitral) estime qu’une faute aurait dû être sifflée sur l’action.

Plus troublant encore, Claudio Echeverri lui-même reconnaît le contact au micro d’El Chiringuito: «Oui, je marche sur le pied de Koundé, mais ce n’est pas volontaire. Par chance l’arbitre a accordé le but, mais s’il l’avait refusé j’aurais compris.» Un aveu qui jette de l’huile sur le feu.