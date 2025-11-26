DE
Sanction à venir?
«Sale con, va»: Kylian Mbappé dérape et insulte un arbitre

Kylian Mbappé est décisif par ses buts avec le Real Madrid depuis le début de la saison, mais ses éclats de frustration commencent à interroger. Dernier épisode en date: une insulte adressée à l’arbitre lors du match contre Elche.
Kylian Mbappé aurait proféré des insultes à l'arbitre du match entre le Real Madrid et Elche, le week-end dernier.
Kylian Mbappé continue de faire parler de lui au Real Madrid. Sur le terrain, l'attaquant français brille cette saison, avec 13 réussites en autant de matches de championnat. Idem en Champions League, avec 5 buts inscrits lors des quatre premières rondes. Sauf que ses performances sont accompagnées de comportements pas toujours appropriés. Et ce fut une fois encore le cas le week-end dernier.

Face à Elche (2-2), Kylian Mbappé, venu réclamer des explications à l’arbitre de la rencontre, n’a pas obtenu gain de cause. Comme le rapporte «RMC Sport», il a fait part de sa frustration de manière particulièrement véhémente, avec des propos qui n’ont pas leur place sur un terrain de football. Ni ailleurs, d'ailleurs.

Pas (encore) sanctionné

Selon les images diffusées par DAZN Espagne, le capitaine des Bleus aurait traité l’arbitre de «Sale con, va». Prononcés en français, ces mots n’ont pas été compris sur le moment, et l’attaquant n’a (pour l’instant) pas été sanctionné. Durant la rencontre, plusieurs attitudes trahissaient déjà sa frustration: il a notamment invectivé ses coéquipiers Jude Bellingham et Vinicius Junior.

Reste à savoir si ce comportement restera impuni. Ce mercredi soir, Kylian Mbappé et le Real Madrid affrontent l’Olympiakos en Champions League.

LaLiga 25/26
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Real Madrid
Real Madrid
13
16
32
2
FC Barcelone
FC Barcelone
13
21
31
3
Villarreal CF
Villarreal CF
13
15
29
4
Atlético Madrid
Atlético Madrid
13
14
28
5
Real Betis Balompié
Real Betis Balompié
13
6
21
6
Espanyol Barcelone
Espanyol Barcelone
13
1
21
7
Getafe CF
Getafe CF
13
-3
17
8
Athletic Bilbao
Athletic Bilbao
13
-5
17
9
Real Sociedad
Real Sociedad
13
-1
16
10
CF Elche
CF Elche
13
-1
16
11
FC Séville
FC Séville
13
-2
16
12
Celta Vigo
Celta Vigo
13
-2
16
13
Rayo Vallecano
Rayo Vallecano
13
-2
16
14
Deportivo Alaves
Deportivo Alaves
13
-1
15
15
Valence CF
Valence CF
13
-9
13
16
Majorque
Majorque
13
-7
12
17
CA Osasuna
CA Osasuna
13
-6
11
18
FC Gérone
FC Gérone
13
-13
11
19
Levante UD
Levante UD
13
-8
9
20
Real Oviedo
Real Oviedo
13
-13
9
Ligue des Champions
Ligue Europa de l'UEFA
Conference League Qualification
Relégation
