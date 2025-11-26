Kylian Mbappé est décisif par ses buts avec le Real Madrid depuis le début de la saison, mais ses éclats de frustration commencent à interroger. Dernier épisode en date: une insulte adressée à l’arbitre lors du match contre Elche.

Kylian Mbappé aurait proféré des insultes à l'arbitre du match entre le Real Madrid et Elche, le week-end dernier. Photo: AP

Blick Sport

Kylian Mbappé continue de faire parler de lui au Real Madrid. Sur le terrain, l'attaquant français brille cette saison, avec 13 réussites en autant de matches de championnat. Idem en Champions League, avec 5 buts inscrits lors des quatre premières rondes. Sauf que ses performances sont accompagnées de comportements pas toujours appropriés. Et ce fut une fois encore le cas le week-end dernier.

Face à Elche (2-2), Kylian Mbappé, venu réclamer des explications à l’arbitre de la rencontre, n’a pas obtenu gain de cause. Comme le rapporte «RMC Sport», il a fait part de sa frustration de manière particulièrement véhémente, avec des propos qui n’ont pas leur place sur un terrain de football. Ni ailleurs, d'ailleurs.

Pas (encore) sanctionné

Selon les images diffusées par DAZN Espagne, le capitaine des Bleus aurait traité l’arbitre de «Sale con, va». Prononcés en français, ces mots n’ont pas été compris sur le moment, et l’attaquant n’a (pour l’instant) pas été sanctionné. Durant la rencontre, plusieurs attitudes trahissaient déjà sa frustration: il a notamment invectivé ses coéquipiers Jude Bellingham et Vinicius Junior.

Reste à savoir si ce comportement restera impuni. Ce mercredi soir, Kylian Mbappé et le Real Madrid affrontent l’Olympiakos en Champions League.