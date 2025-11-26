Kylian Mbappé continue de faire parler de lui au Real Madrid. Sur le terrain, l'attaquant français brille cette saison, avec 13 réussites en autant de matches de championnat. Idem en Champions League, avec 5 buts inscrits lors des quatre premières rondes. Sauf que ses performances sont accompagnées de comportements pas toujours appropriés. Et ce fut une fois encore le cas le week-end dernier.
Face à Elche (2-2), Kylian Mbappé, venu réclamer des explications à l’arbitre de la rencontre, n’a pas obtenu gain de cause. Comme le rapporte «RMC Sport», il a fait part de sa frustration de manière particulièrement véhémente, avec des propos qui n’ont pas leur place sur un terrain de football. Ni ailleurs, d'ailleurs.
Pas (encore) sanctionné
Selon les images diffusées par DAZN Espagne, le capitaine des Bleus aurait traité l’arbitre de «Sale con, va». Prononcés en français, ces mots n’ont pas été compris sur le moment, et l’attaquant n’a (pour l’instant) pas été sanctionné. Durant la rencontre, plusieurs attitudes trahissaient déjà sa frustration: il a notamment invectivé ses coéquipiers Jude Bellingham et Vinicius Junior.
Reste à savoir si ce comportement restera impuni. Ce mercredi soir, Kylian Mbappé et le Real Madrid affrontent l’Olympiakos en Champions League.
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Real Madrid
13
16
32
2
FC Barcelone
13
21
31
3
Villarreal CF
13
15
29
4
Atlético Madrid
13
14
28
5
Real Betis Balompié
13
6
21
6
Espanyol Barcelone
13
1
21
7
Getafe CF
13
-3
17
8
Athletic Bilbao
13
-5
17
9
Real Sociedad
13
-1
16
10
CF Elche
13
-1
16
11
FC Séville
13
-2
16
12
Celta Vigo
13
-2
16
13
Rayo Vallecano
13
-2
16
14
Deportivo Alaves
13
-1
15
15
Valence CF
13
-9
13
16
Majorque
13
-7
12
17
CA Osasuna
13
-6
11
18
FC Gérone
13
-13
11
19
Levante UD
13
-8
9
20
Real Oviedo
13
-13
9