Le retour au jeu de Ruben Vargas tourne au cauchemar

Lundi soir, Ruben Vargas est entré en jeu pour la première fois depuis fin novembre avec Séville. Lors du match à domicile contre Celta Vigo, il s'est à nouveau blessé peu après son arrivée sur le terrain.

Lino Dieterle

Lundi soir, à la 59e minute, Ruben Vargas a fait son retour sur le terrain après plusieurs mois d'absence pour cause de blessure. Mais ce come-back tant attendu s'est terminé dans la douleur. Environ huit minutes après son entrée en jeu, l'international suisse a déjà dû se faire remplacer en raison de nouveaux problèmes à la cuisse.

La frustration de Ruben Vargas sur le terrain est énorme. Il a caché son visage dans son maillot et quitté le terrain en trottinant. Son entraîneur Matias Almeyda secoue lui aussi la tête d'un air incrédule au moment où les deux hommes se sont tapé la main. Le fait que les Andalous perdent encore 1-0 sur penalty à la fin du match à domicile contre le Celta Vigo a rajouté une couche de frustration à une soirée déjà décevante. Séville s'enfonce encore plus dans la lutte contre la relégation avec cette défaite et n'est plus que quatorzième au classement, avec trois points d'avance sur Valence, première équipe en position de relégation.

Vargas était en bonne forme

«Il avait des douleurs dans une zone où il était déjà blessé», a expliqué l'entraîneur de Séville à la fin du match pour justifier le remplacement de l'international suisse. Nous espérons que ce ne soit pas grave.» Matias Almeyda a ensuite pesté contre cette infortune: «Il a manqué près de 40 jours, mais cela a bien fonctionné dernièrement à l'entraînement. En matches par contre, il y a plus de pression, on veut donner plus et le muscle se bloque».

Pas étonnant que l'entraîneur soit irrité par cette nouvelle blessure de la star de la sélection suisse. Jusqu'à sa blessure, Ruben Vargas faisait partie des titulaires pour le FC Séveille. Ses trois buts et quatre passes décisives en 13 apparitions soulignaient également la bonne forme du Lucernois cette saison. Il ne reste plus qu'à espérer un retour rapide sur les terrains. Et pour davantage que huit minutes, cette fois-ci.