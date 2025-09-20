Premier but de la saison pour Ruben Vargas avec Séville

Placé en soutien de l'avant-centre espagnol Isaac Romero, Vargas a ouvert le score à la 10e minute sur une action de grande classe. L'international suisse (54 sélections, 10 buts) a navigué entre trois joueurs du Deportivo Alavés avant d'envoyer une frappe du pied gauche dans la lucarne.
Le club basque a ensuite égalisé sur penalty (17e), mais les Sévillans ont arraché la victoire en deuxième période. Le Chilien Alexis Sanchez, débarqué en fin de mercato de l'Udinese, a marqué le but décisif à la 67e, avant que Vargas ne cède sa place huit minutes plus tard.
L'ailier de 27 ans a ainsi été décisif pour un cinquième match consécutif. Il avait délivré cinq assists lors de ses quatre précédentes sorties, dont deux avec l'équipe de Suisse à Bâle contre le Kosovo et la Slovénie.
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Real Madrid
5
8
15
2
FC Barcelone
4
10
10
3
Villarreal CF
5
6
10
4
Espanyol Barcelone
5
1
10
5
Real Betis Balompié
6
2
9
6
Getafe CF
4
2
9
7
Athletic Bilbao
5
0
9
8
FC Séville
5
1
7
9
Deportivo Alaves
5
0
7
10
Valence CF
5
-2
7
11
CF Elche
4
2
6
12
CA Osasuna
5
0
6
13
Atlético Madrid
4
1
5
14
Levante UD
5
0
4
15
Rayo Vallecano
4
-1
4
16
Celta Vigo
5
-2
4
17
Real Oviedo
4
-6
3
18
Real Sociedad
5
-4
2
19
Majorque
4
-5
1
20
FC Gérone
5
-13
1