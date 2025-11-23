Le Real Madrid et Kylian Mbappé n'avancent pas

Kylian Mbappe et le Real freinés par Elche
Photo: Alberto Saiz
ATS Agence télégraphique suisse
Menés par deux fois au score, les joueurs de Xabi Alonso sont revenus à chaque fois. C'est Huijsen qui a égalisé la première fois et Bellingham la seconde, trois minutes après le 2-1 de Rodriguez. Les Merengue ont même fini la partie avec un homme de plus, puisque Chust s'est fait expulser à la 96e pour un deuxième carton jaune.
Après le 0-0 contre Vallecano, le nouveau résultat moyen fait les affaires des adversaires du Real. A commencer par Barcelone qui revient à une longueur grâce à sa victoire 4-0 sur l'Athletic Bilbao samedi.
LaLiga 25/26
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Real Madrid
13
16
32
2
FC Barcelone
13
21
31
3
Villarreal CF
13
15
29
4
Atlético Madrid
13
14
28
5
Real Betis Balompié
13
6
21
6
Espanyol Barcelone
12
0
18
7
Getafe CF
13
-3
17
8
Athletic Bilbao
13
-5
17
9
FC Séville
12
-1
16
10
Real Sociedad
13
-1
16
11
CF Elche
13
-1
16
12
Celta Vigo
13
-2
16
13
Rayo Vallecano
13
-2
16
14
Deportivo Alaves
13
-1
15
15
Valence CF
13
-9
13
16
Majorque
13
-7
12
17
CA Osasuna
13
-6
11
18
FC Gérone
13
-13
11
19
Levante UD
13
-8
9
20
Real Oviedo
13
-13
9
Ligue des Champions
Ligue Europa de l'UEFA
Conference League Qualification
Relégation