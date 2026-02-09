Kylian Mbappé insulte violemment les arbitres à Valence

Blick Sport
Kylian Mbappé se croit-il tout permis? L'attaquant français, auteur d'une nouvelle prestation insipide et brouillonne avec le Real Madrid dimanche soir, a insulté les arbitres du match face à Valence et ce à deux reprises.
Il a ainsi été surpris par les caméras en train de lâcher «tête de b...» et «bouffons», en français, après avoir tenté de les influencer en espagnol. La commission de discipline va-t-elle se saisir de ces images et sanctionner l'attaquant à la hauteur de la violence de ses mots? Affaire à suivre.
LaLiga 25/26
Équipe
J.
DB.
PT.
1
FC Barcelone
23
40
58
2
Real Madrid
23
31
57
3
Atlético Madrid
23
20
45
4
Villarreal CF
21
16
42
5
Real Betis Balompié
23
9
38
6
Espanyol Barcelone
22
-1
34
7
Celta Vigo
23
5
33
8
Real Sociedad
23
2
31
9
CA Osasuna
23
0
29
10
Athletic Bilbao
23
-8
28
11
Getafe CF
23
-9
26
12
FC Gérone
23
-15
26
13
FC Séville
23
-8
25
14
Deportivo Alaves
23
-9
25
15
CF Elche
23
-4
24
16
Majorque
23
-9
24
17
Valence CF
23
-14
23
18
Rayo Vallecano
22
-12
22
19
Levante UD
22
-12
18
20
Real Oviedo
22
-22
16
Ligue des Champions
Ligue Europa de l'UEFA
Conference League Qualification
Relégation