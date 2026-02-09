Kylian Mbappé insulte violemment les arbitres à Valence

Tout en se faisant l'auteur d'une nouvelle prestation insipide dimanche soir, Kylian Mbappé a craqué et dérapé en insultant à deux reprises les arbitres du match Valence-Real. Sera-t-il suspendu?

Blick Sport

Kylian Mbappé se croit-il tout permis? L'attaquant français, auteur d'une nouvelle prestation insipide et brouillonne avec le Real Madrid dimanche soir, a insulté les arbitres du match face à Valence et ce à deux reprises.

Il a ainsi été surpris par les caméras en train de lâcher «tête de b...» et «bouffons», en français, après avoir tenté de les influencer en espagnol. La commission de discipline va-t-elle se saisir de ces images et sanctionner l'attaquant à la hauteur de la violence de ses mots? Affaire à suivre.