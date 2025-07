Marc-André ter Stegen a de gros soucis à Barcelone

Marc-André ter Stegen n’a aucune intention de partir, ni d’accepter un rôle secondaire. Photo: IMAGO/ZUMA Press Wire

Selon les informations de Mundo Deportivo, l'entraîneur allemand du FC Barcelone, Hansi Flick, a clairement annoncé à Marc-André ter Stegen qu’il ne serait pas son gardien titulaire pour la saison à venir. Une décision qui a fait l’effet d’un choc pour l’international allemand, lequel a immédiatement réagi avec fermeté: «La saison prochaine, je jouerai pour le Barça.»

Toujours selon Mundo Deportivo, Hansi Flick aurait d’ores et déjà arrêté son choix: il compte s’appuyer sur Joan García et Wojciech Szczęsny pour occuper le poste de numéro un dans les cages blaugrana. Une stratégie qui s’inscrit dans un projet de réorganisation du groupe, avec Joan García engagé jusqu'en 2031 et Wojciech Szczęsny sous contrat jusqu’en 2027. De son côté, Marc-André ter Stegen, encore lié au club jusqu’en 2028, voit donc sa position sérieusement fragilisée.

Il veut être titulaire

Lors de sa récente discussion avec Hansi Flick, le portier allemand a réaffirmé la position qu’il avait déjà exprimée publiquement le 4 juin, lors d’un rassemblement de la sélection allemande: il n’a aucune intention de partir, ni d’accepter un rôle secondaire. Son objectif reste clair: être titulaire, à Barcelone comme en équipe nationale.

La journaliste Helena Condis souligne que le gardien allemand est «en colère contre Barcelone», mais malgré sa frustration, il ne songe pas à rompre son contrat. À 32 ans, il sait qu’il joue une carte importante pour devenir le numéro un en sélection allemande, notamment en vue de la Coupe du monde 2026, après la retraite internationale de Manuel Neuer. Mais un manque de temps de jeu en club pourrait compromettre ses ambitions.

Prêt à relever le défi

Confiant malgré tout, Marc-André ter Stegen reste concentré et serein. Revenu en forme après une blessure, il se dit prêt à relever le défi. Il n’est pas impressionné par l'arrivée de Joan García: «Dans le passé non plus, je n’avais aucune garantie de titularisation», rappelle Mundo Deportivo. Enfin, sa décision de rester à Barcelone est aussi motivée par des raisons personnelles. Récemment séparé, ter Stegen a choisi de rester proche de ses enfants. Sa nouvelle compagne étant catalane, cela renforce encore son attachement à la région et au club.