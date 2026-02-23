Viola Calligaris brille avec la Juventus

Chaque lundi, Keystone-ATS fait le point sur l'actualité du football féminin, de la Women's Super League aux performances des joueuses de l'équipe de Suisse évoluant à l'étranger.

ATS Agence télégraphique suisse

Toute l'actualité du week-end dans le football féminin suisse, c'est par là!

Le match de la semaine

Vendredi soir, Aarau a remporté un match en retard très important contre Lucerne (3-2). Les visiteuses ont renversé la situation en deuxième mi-temps après avoir été menées tôt dans la partie sur la pelouse synthétique du stade de Kriens.

Le classement

Ce match en retard était le seul disputé ce week-end en Super League féminine. Grâce à leur première (!) victoire en 14 matches, les Argoviennes ont rendu la lanterne rouge à Thoune et ne sont plus qu'à trois points de la 8e place, synonyme de maintien et occupée par Lucerne, à quatre journées de la fin.

Coupe de Suisse

Les demi-finales de la Coupe de Suisse se sont disputées ce week-end. Samedi, devant 2200 spectateurs (dont l'entraîneur national Rafel Navarro) au Wankdorf, les femmes d'YB se sont imposées 2-1 après prolongation contre Bâle. Tenant du trophée, le FC Zurich a pour sa part subi dimanche à domicile la loi du leader du championnat, Servette Chênois (3-2). La finale aura lieu le 29 mars à Winterthur.

La pause des équipes nationales

Le championnat fait une pause jusqu'au 14 mars en raison du rassemblement des équipes nationales. L'équipe de Suisse de Rafel Navarro disputera ses deux premiers matches de qualification pour la Coupe du monde contre l'Irlande du Nord à Lausanne (3 mars) et contre Malte à Ta'Qali (7 mars).

Allemagne

Lara Meroni n'a pas encore inscrit son nom sur la liste des buteuses en Bundesliga. Mais la Zurichoise de 22 ans a tout de même délivré une passe décisive, sa première de la saison, lors de la victoire 5-1 de Nuremberg contre Iéna. Elvira Herzog a quant à elle vécu une soirée difficile. La gardienne suisse de Leipzig a marqué un but contre son camp à la 6e minute du temps additionnel, ce qui a coûté la victoire à son équipe contre Essen, menacé de relégation (2-2).

Italie

La défenseuse centrale Viola Calligaris s'est illustrée en tant que passeuse décisive lors du match nul 2-2 de la Juventus à Ternana. Elle a délivré une passe de rêve qui a permis à son équipe de mener 2-0 à la 34e minute. Mais l'équipe locale est revenue au score (2-2), empêchant ainsi la Juventus - chez qui la capitaine de l'équipe de Suisse Lia Wälti a également joué tout le match - de profiter de la défaite de l'Inter Milan dans le match au sommet contre l'AS Rome. Les Romaines, privées d'Alayah Pilgrim (lésion du cartilage), se sont imposées 1-0 dans le nord de l'Italie pour porter leur avance en tête du classement à six points.