L'équipe nationale M21 joue mardi en Roumanie sa qualification à l'Euro. Photo: Urs Lindt/freshfocus 1/5

Carlo Emanuele Frezza

Pour l'équipe nationale M21, il y a une bonne et une mauvaise nouvelle avant le match contre la Roumanie. La bonne d'abord: la «Nati du futur» a son destin entre les pieds. Une victoire contre la Roumanie et elle se qualifierait directement pour l'Euro 2025, pour la troisième fois consécutive, en tant que première du groupe.

La mauvaise nouvelle? Si la Suisse ne gagne pas à Bucarest, la qualification dépendra de la Finlande. Si les Nordiques obtiennent le même nombre de points contre le Monténégro que la Suisse en Roumanie, nos M21 participeront aux barrages en novembre. Mais si les Finlandais marquent plus de points, la Suisse restera chez elle l'été prochain et ne se rendra pas en Slovaquie. Ce serait un coup dur pour la relève!

Sans le capitaine Ardon Jashari en Roumanie

L'enjeu est donc de taille pour nos M21. Cette situation délicate, la Nati M21 se l'est créée elle-même vendredi contre la Finlande à Lucerne. Face à un adversaire loin d'être impérial, ils n'ont obtenu qu'un match nul, grâce au but égalisateur de Luca Jaquez (21 ans) à la toute dernière minute. Contre la Roumanie, nos jeunes espoirs doivent donc au moins faire mieux. Tout comme l'entraîneur Sascha Stauch l'exige de ses joueurs.

Mais ce n'est pas au complet que les M21 se sont rendus lundi dans la capitale roumaine. Le capitaine Ardon Jashari (22 ans) sera le grand absent. Parce que l'ex-joueur de Lucerne, aujourd'hui à Bruges, a reçu vendredi son troisième carton jaune de la campagne en cours. On ne sait pas non plus si Alvyn Sanches (21 ans) sera de la partie. Contre la Finlande, le joueur créatif de Lausanne était absent en raison d'une blessure.

Un nouveau match fatidique à Bucarest

«Les Roumains sont costauds physiquement et disposent de bonnes individualités», décrit Sascha Stauch. Il y a environ un an, la Nati M21 s'était bien battue contre la Roumanie lors de son premier match à Neuchâtel (2-2), égalisant à deux reprises et obtenant un point grâce à l'égalisation à la 88e de Daniel Dos Santos. Rétrospectivement, ce point pourrait s'avérer très précieux. Tout dépend de l'issue de la finale de mardi.

Ces derniers temps, la Suisse a souvent joué des matches capitaux à Bucarest. En 2021, les A ont affronté la France dans la capitale roumaine en 8es de l'Euro et se sont imposés de manière sensationnelle aux tirs au but. Il y a un an, elle a affronté la Roumanie en qualification pour l'Euro, avec pour enjeu la première place du groupe et le poste de Murat Yakin. Aujourd'hui, l'équipe nationale M21 s'apprête elle aussi à y disputer un match décisif.

Contrairement à la Nati A, les M21 joueront mardi soir au stade du Rapid, Giulesti, qui a été inauguré en 2022, et non à l'Arena Nationala. Elle n'y a encore jamais joué. Mais ce ne sera pas plus facile pour autant. Nos M21 attendent une victoire à l'extérieur contre la Roumanie depuis... 1991! Il est donc grand temps d'en réussir une à nouveau et de s'assurer un billet pour l'Euro dans le même temps.