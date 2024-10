Le Portugal perd ses premiers points en Ecosse

Cristiano Ronaldo et le Portugal accrochés en Ecosse Photo: Scott Heppell

ATS Agence télégraphique suisse

La Seleçao du capitaine Cristiano Ronaldo, victorieuse de ses trois premiers matches, conserve néanmoins la tête et trois longueurs d'avance sur la Croatie (2e, 7 pts), revenue de Pologne avec un point également après un match spectaculaire (3-3).

En novembre, le Portugal tentera de valider sa qualification pour les quarts de finale face aux Polonais, à domicile, puis contre les Croates à Split.

L'Ecosse reste plus que jamais menacée par une relégation en Ligue B, mais elle a stoppé sa série de défaites dans la compétition, devant son public et face à un adversaire bien plus huppé.

La «Tartan Army» a plié sans jamais rompre face à l'armada de «CR7», Vitinha, Nuno Mendes et Diogo Jota, dopée en seconde période par les entrées de Bernardo Silva et Rafael Leao.

Ce dernier a donné des sueurs froides à la défense écossaise à l'approche du coup de sifflet final. Le match nul ressemble à une petite victoire pour l'Ecosse, qui n'en a pas remporté une seule en compétition officielle sur l'année écoulée.