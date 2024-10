Après deux titres de champion et une victoire en coupe, tout Dortmund était aux pieds de Jürgen Klopp. Photo: Keystone 1/10

Nicolas Horni

C'est avec les mots «I'm running out of energy» que Jürgen Klopp a annoncé en début d'année son départ d'Angleterre. Après un adieu émouvant à Anfield Road fin mai, l'entraîneur devenu culte à Mainz, Dortmund et Liverpool a révélé cet été qu'il ferait une pause l'année prochaine. Une période qui sera finalement un peu plus courte que prévu. En effet, l'Allemand s'engagera à partir de début 2025 chez Red Bull, où il deviendra «Global Head of Soccer». Une chose dont de nombreux fans de football ne l'auraient jamais cru capable.

Car à Liverpool, Dortmund ou Mainz, Jürgen Klopp était considéré comme quelqu'un de pur, qui ne représentait pas le football pourri par l'argent - bien qu'il ait souri aux téléspectateurs dans d'innombrables spots publicitaires et qu'il ait probablement aussi très bien gagné sa vie grâce à ses salaires d'entraîneur.

Tout ne serait alos que mise en scène? C'est du moins l'avis d'une partie de l'opinion publique. Jürgen Klopp se serait vendu et aurait vendu son âme, dit-on. Car les départements Red Bull de Salzbourg ou de Leipzig sont considérés par les fans comme des «fossoyeurs du football» et sont détestés par de nombreux puristes. Mais pourquoi donc?

Tout changer, dépenser beaucoup d'argent

En 2005, le groupe autrichien se lance dans le football et reprend le club traditionnel de l'Austria Salzbourg, en proie à des difficultés financières. Red Bull change le nom, les couleurs du club et pratiquement tout ce qui fait référence à l'ancienne Austria. Quatre ans plus tard, Red Bull débarque également en Allemagne. Au lieu de se lancer dans les profondeurs du football allemand avec un club nouvellement créé, l'entreprise achète un club de la banlieue de Leipzig, le SSV Markranstädt. Presque tous les membres de ce club de village sont virés, et là aussi, Red Bull change les couleurs du club, le logo et le nom.

Il s'ensuit une success story sportive sans pareil. Sept ans seulement après sa création, Leipzig - avec le gardien suisse Fabio Coltorti - accède à la première division allemande.

Annulation de 100 millions de dettes

Mais c'est précisément ce qui est critiqué. «Leipzig n'a pas un sou de plus que les autres clubs de Bundesliga», a certes déclaré Jürgen Klopp dans une interview à l'été 2022. Mais cette affirmation est fausse. Car Red Bull injecte beaucoup d'argent dans le club. De l'Oberliga, où Leipzig débute, à la 2e Bundesliga, le budget est plusieurs fois supérieur à celui de ses concurrents. Même dans l'élite du football allemand, Rasenball - le nom officiel du club - reçoit un soutien considérable du groupe. Au printemps 2020, juste au moment où d'innombrables clubs de football luttent pour leur survie en raison du Covid, le groupe annule 100 millions d'euros de dettes du club.

En ce qui concerne les joueurs également, on coopère au sein du groupe. Les échanges entre Salzbourg et Leipzig sont nombreux, 27 joueurs sont passés de Salzbourg à Leipzig ou inversement depuis 2012. C'est le cas de Dayot Upamecano (Bayern), Naby Keita (Werder Brême), Dominik Szoboszlai (Liverpool) ou Benjamin Sesko (Leipzig), dont certains sont convoités dans toute l'Europe.

Peu de supporters ayant le droit de vote

Malgré toutes les critiques des puristes, Red Bull rencontre un grand succès à Leipzig. Officiellement, plus de 45 000 fans se sont rendus en moyenne à la Red Bull Arena au cours des deux dernières saisons de Bundesliga. Les fans ont eu droit à ce qui leur était promis. En 2022 et 2023, RB remporte la coupe d'Allemagne et est régulièrement présent en Ligue des champions.

La joie d'un football couronné de succès est grande dans une ville où les deux clubs phares, le Lokomotiv et Chemie, ne gagnaient rien depuis longtemps. Et de nombreux fans du RB affirment que des équipes comme le Bayern Munich (engagement de longue date avec le Qatar) ou le Borussia Dortmund (Rheinmetall depuis l'été) ne font pas mieux qu'eux en termes d'éthique avec leurs sponsors.

Seulement voilà: tant au BVB qu'au Bayern, c'est l'aspect sportif qui prime. Leipzig ou Salzbourg, en revanche, ne sont que des départements marketing de Red Bull qui jouent au football, disent les critiques. Une chose est sûre: alors que la culture démocratique est au premier plan dans d'autres clubs allemands, seuls 23 des quelque 1100 membres du RB Leipzig ont le droit de vote. On ne sait pas qui ils sont. Selon les médias allemands, il s'agirait soit d'employés du groupe Red Bull, soit de personnes utiles au groupe.

Le travail de Leipzig auprès des jeunes est (encore) inutile

Les partisans et les fans de l'engagement de Red Bull avancent régulièrement le fait que Red Bull emprunte de nouvelles voies en matière de travail avec les jeunes. Les joueurs recevraient une formation de haut niveau et parviendraient ainsi à intégrer les meilleurs clubs d'Europe. Un coup d'œil sur les chiffres le montre: Le travail avec les jeunes est efficace à Salzbourg, mais pas à Leipzig. Aucun joueur formé à Leipzig n'a été utilisé cette saison. Le travail avec les jeunes n'a pas non plus porté beaucoup de fruits. L'ancien joueur du FC Saint-Gall Ermedin Demirovic est à ce jour le joueur le plus connu issu du centre de formation de Leipzig - et celui-ci n'a même jamais réussi à intégrer l'équipe fanion.

Un problème évident sur lequel Jürgen Klopp doit maintenant agir - mais aux yeux de nombreux amoureux de la tradition, la belle image qu'il s'est construite au fil des ans grâce à son travail et surtout à son style s'effondre.