Iman Beney a trois mois très intenses devant elle

Iman Beney va-t-elle être sacrée championne de Suisse? Réponse les 11 et 17 mai! Photo: Urs Lindt/freshfocus

Tim Guillemin Responsable du pôle Sport

Un match aller au Letzigrund le dimanche 11 mai, puis le retour au Wankdorf le samedi 17: voilà l'horizon à très court terme d'Iman Beney, qui s'apprête à vivre un moment fort de sa jeune carrière: la grande finale de Super League entre YB, son équipe, et la surprise Grasshopper.

La Valaisanne de 18 ans s'est très bien remise de se grave blessure aux ligaments croisés, subie à l'été 2023, et, après quelques jours d'absence au printemps, la voilà de nouveau sur la voie du succès et des buts. Elue dans l'équipe-type de la SAFP, elle a accepté de se confier à Blick, tout heureuse que sa grande amie, et coéquipière à YB, Naomi Luyet, blessée depuis novembre, ait reçu le prix de la meilleure joueuse de la saison.

Iman, tu as évidemment voté pour Naomi en tant que «Golden Player»?

Oui, bien sûr! Je suis vraiment fière d'elle. On voit que même si une joueuse ne joue pas la moitié de la saison, si elle a des qualités comme Naomi, elle peut être élue joueuse de la saison. Les autres joueuses reconnaissent son talent et elle a toutes les qualités pour remporter ce trophée.

Et toi, comment te sens-tu physiquement?

Ce n'est jamais facile de revenir après une longue blessure, et je suis contente, et surtout fière, du chemin parcouru. C'est une épreuve qu'il faut surmonter. Je n'ai pas encore retrouvé mon niveau à 100%, mais petit à petit, je vois que ça revient.

Chaque fois que je parle avec Pia Sundhage, elle me dit qu'elle apprécie énormément ta personnalité, mais aussi le fait que tu sois polyvalente. Tu ne préfèrerais pas te fixer quelque part, tout de même?

Franchement, en équipe nationale, pour moi, c'est égal. Tant que je joue, je prends du plaisir.

Mais ton meilleur poste? Celui que tu préfères?

Alors très sincèrement, je pense que mon meilleur poste, c'est devant. C'est là que je peux le mieux aider l'équipe, je pense, mais je donne toujours le meilleur. Et quand j'ai joué derrière, ça s'est bien passé, j'ai l'impression de m'en être bien sortie. Donc voilà, réponse honnête: c'est égal pour moi, mais je préfère jouer devant.

Quel est ton sentiment sur les deux derniers matches de la Nati, cette défaite face à la France et ce nul en Islande?

On doit être plus efficaces, mieux exploiter nos chances. Contre des équipes comme la France, on n'aura pas 20 occasions. Je pense que c'est ce qui nous fait un peu défaut. Et défensivement, on ne peut pas se permettre de faire des erreurs. On l'a vu durant ce rassemblement, ça ne pardonne pas.

A Sion, où tu habites, tu sens l'engouement monter? Et de manière générale?

Oui, j'ai beaucoup de demandes, on me parle souvent de l'Euro. Ca me fait plaisir de constater que les gens sont derrière nous. Et globalement, oui, je sens l'excitation monter dans le pays. C'est dans deux mois maintenant, on sent que, par rapport à l'automne dernier, le sujet revient dans les conversation. Le temps passe vite! Je me réjouis tellement de ce tournoi, j'espère que l'engouement prenne, qu'il y ait du monde, que les gens se réjouissent aussi.

Tu as déjà dû acheter des billets pour tous les matches de la Nati pour ta famille?

J'espère surtout être dans l'équipe pour pouvoir en recevoir et les distribuer (rires)!

Tu l'as dit, tout va aller très vite. Après la fin du championnat, dans quelques jours, ce sera directement la Ligue des Nations. Et après directement la préparation à l'Euro... Il n'y aura pas de pause!

Exactement, on va enchaîner, ce seront des mois très intenses. Il sera important de bien effectuer les séances de régénération et de rester en bonne santé pour arriver en top forme en juillet.

Tu pourras souffler un peu au mois de juillet, mais le plus tard possible...

C'est exactement ce que j'espère!