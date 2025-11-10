L'Argentine va se rendre en Angola pour y disputer un match amical ce vendredi. Près de Luanda, les champions du monde seront privés de quatre joueurs.

Nahuel Molina (de dos) et Julian Alvarez Photo: AFP

Blick Sport

On ne sait pas si Nahuel Molina, Julian Álvarez et Giuliano Simeone se réjouissaient de disputer un match amical face à l'Angola, ce vendredi au Stade national du 11-Novembre. Toujours est-il que les trois joueurs de l'Atletico Madrid ne peuvent pas faire le voyage en direction du sud-ouest africain en compagnie de leur sélection argentine.

La faute à des vaccins non conformes pour entrer sur le territoire angolais. Les trois Argentins auraient en effet dû être vaccinés notamment contre la fièvre jaune, ce qui n'était pas le cas. Ils vont donc devoir rester à la maison pour cette rencontre, tout comme Enzo Fernandez. Blessé, le joueur de Chelsea est à Londres pour se reposer et guérir.

Ce match n'est que peu important pour l'Argentine, qui a déjà validé son ticket pour la Coupe du monde 2026 et pourra ainsi défendre son titre l'été prochain, au Canada, aux États-Unis et au Mexique. D'ici là, tout le monde aura le temps pour mettre ses vaccins à jour.