La «nouvelle Nati» débute par une défaite face à la Belgique

L'histoire retiendra que la première de Rafel Navarro, le successeur de Pia Sundhage à la tête de la Nati, s'est soldée par une défaite 2-1 face à la Belgique. Le changement de style est lui déjà largement perceptible.

Tim Guillemin Responsable du pôle Sport

L'histoire retiendra que le premier but de l'ère Rafel Navarro pour l'équipe de Suisse a été inscrit par Alisha Lehmann, laquelle a égalisé peu après son entrée en jeu (64e, 1-1) dans ce match test face à la Belgique, ce vendredi à Jerez de la Frontera. Mais il sera aussi dit que la Nati s'est inclinée pour la première de son nouveau sélectionneur, battue 2-1 par les «Red Flames» en Andalousie, à Jerez de la Frontera plus précisément, devant une affluence confidentielle (85 spectatrices et spectateurs).

L'histoire est connue: ces deux derniers matches de l'année ont été choisis par l'ASF comme étant les deux premiers pour le nouveau sélectionneur de la Nati, le Catalan qui succède à Pia Sundhage. Et le changement de style s'est déjà vu concrètement, la Suisse cherchant beaucoup plus à jouer avec le ballon et proposant par moment de belles séquences de jeu, tout en mouvement. Tout n'est pas parfait évidemment, et ce ne sont pas les trois jours d'entraînement qui permettront de mettre en place un style de jeu aussi différent, mais certains grands principes «à la catalane» sont déjà bien visibles.

Pour ce qui est des résultats, il faudra donc patienter encore un peu et les partisans de Pia Sundhage ne manqueront pas de souligner que la Suédoise s'en est allée avec deux succès dans la foulée de son Euro réussi, face au Canada (1-0) et à l'Ecosse (4-3)...

Sydney Schertenleib, brillante au coeur du jeu

En l'absence de Lia Wälti, restée dans les tribunes de l'estadio municipal de Chapin pour soigner un petit problème musculaire, Rafel Navarro avait décidé de titulariser Sydney Schertenleib à un poste inhabituel de milieu défensive. Et c'est peu dire que le choix a été intéressant, tant l'habituelle avant-centre a rayonné au coeur du jeu. Sa technique a fait merveille, sa puissance aussi, et l'essai a été largement concluant. Tout n'a pas été à jeter, de loin pas, et il est juste de dire que la Nati a été la meilleure équipe sur le terrain ce vendredi, mais qu'elle a payé cher deux hésitations défensives.

La Nati a changé de style, c'est frappant

La Suisse a constamment cherché à avoir de la maîtrise dans cette rencontre, comme un avant-goût de ce qui sera son jeu dans les mois à venir, mais sa toute première occasion est arrivée sur un tir de loin, puissant et précis, de Noemi Ivelj à la 17e. Contre le cours du jeu, la Belgique a ouvert la marque par Laura Deloose (37e), Alisha Lehmann a égalisé à la 64e, et le but vainqueur, sur lequel Livia Peng et Viola Calligaris n'ont pas fait bonne figure, a été signé Tine De Caigny (73e).

Le début de l'année 2026 sera important

Le prochain rendez-vous aura lieu ici-même à Jerez de la Frontera mardi à 12h face au Pays de Galles. Les Suissesses rentreront ensuite directement dans leur club pour y terminer l'année civile. Le prochain rassemblement au printemps sera déjà très important puisqu'il s'agira d'attaquer directement les qualifications pour la Coupe du monde dans un groupe à quatre composé de la Turquie, de l'Irlande du Nord et de Malte. Mais attention: même en remportant cette poule, les Suissesses ne seraient assurées de rien et auraient encore des barrages à jouer contre des nations de premier plan.