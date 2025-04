1/10 Nicole Petignat revient sur sa vie passionnante dans un entretien avec Blick. Photo: BENJAMIN SOLAND

Daniel Leu

Nicole Petignat, aujourd'hui âgée de 58 ans, a accepté de recevoir Blick pour parler de sa vie actuelle. L'occasion, bien sûr, de se retourner sur sa carrière de pionnière. Et de parler de sa soeur jumelle, Dominique.

Madame Petignat, est-ce que je remarquerais si ce n'était pas vous, mais Dominique, qui était assise en face de moi?

Nicole Petignat: Si on parle uniquement d'apparence, vous ne l'auriez probablement pas remarqué. Mais Dominique ne parlait presque pas allemand, et elle est malheureusement décédée il y a deux ans.

J'en suis désolée.

Vous ne devez pas l'être, car vous ne pouviez pas le savoir.

Puis-je demander de quoi elle est morte?

Vous pouvez. Elle avait un cancer de l'utérus.

A quel point Dominique vous manque-t-elle?

Beaucoup, car maintenant je ne suis plus jumelle, mais seule. Mais pour moi, son âme est toujours là.

Avez-vous pu lui dire adieu de manière appropriée?

Dominique a passé les dernières semaines dans une unité de soins palliatifs. La veille de sa mort, j'étais encore auprès d'elle, mais elle ne réagissait plus. Ce qui m'a étonné, c'est le comportement de mon chien de l'époque, Luna. Les visites précédentes, il sautait toujours joyeusement sur son lit, mais pas ce jeudi soir. Ce soir-là, j'ai senti qu'elle voulait partir seule et sans moi. J'ai alors quitté sa chambre vers 23h et elle est décédée le vendredi matin.

Chez les vrais jumeaux, on dit qu'ils ressentent l'état de l'autre. Est-ce que c'était aussi le cas pour vous?

Oui. Lorsqu'elle a mis au monde l'un de ses enfants, je l'ai ressenti à ce moment-là, même si je n'étais pas avec elle. J'étais alors au Conservatoire de Lausanne lorsque je suis soudain devenu toute pâle. Même mon professeur l'a remarqué et m'a demandé ce qui n'allait pas chez moi. C'était exactement le moment où ma sœur a donné naissance à son enfant. Une autre fois, j'étais chez elle et j'ai vu mon agenda qui traînait. Quand j'ai voulu le prendre, Dominique m'a expliqué que c'était le sien. Nous avions tous les deux acheté le même indépendamment, moi à Zurich et elle dans le Jura.

Si nous commençons par le début: Vous a-t-on déjà confondues à la naissance?

Lorsque nous sommes venues au monde à sept mois, les médecins ne pouvaient pas nous différencier. C'est pourquoi l'un d'entre eux a percé un trou dans l'oreille de Dominique juste après sa naissance, en guise de signe de reconnaissance.

Y a-t-il eu parfois des confusions amusantes?

Une fois, mon ami de l'époque Urs (l'ex-arbitre Urs Meier) a voulu embrasser Dominique après un match, mais elle lui a tout de suite fait comprendre qu'il s'était trompé de personne.

Comment s'est passée votre enfance dans le Jura?

Ouh là... Malheureusement, c'était un peu difficile. Mon père travaillait beaucoup, buvait malheureusement un peu trop de temps en temps et était alors injuste avec ma mère à la maison. Je devais donc parfois me battre pour elle.

Dominique et vous avez toujours été les meilleures amies ou parfois aussi des rivales?

Les deux. Chacune voulait être meilleure que l'autre. Mais quand il le fallait, nous nous serrions toujours les coudes. Nous avions même inventé notre propre langage, que personne d'autre ne comprenait, mais notre mère nous l'interdisait parce qu' elle ne pouvait pas entendre ce que nous disions. Dominique et moi avons fait nos premiers pas dans le football ensemble.

Comment?

Ma mère a toujours trouvé le sport stupide, c'est pourquoi nous jouions au foot en cachette. Mais à l'époque, il n'y avait pas encore d'équipes féminines dans le Jura. Plus tard, lorsque je suis allée au Conservatoire de Lausanne, j'ai joué pendant deux ans en LNA avec le FC Renens, mais j'ai fini par perdre l'envie.

Pourquoi?

Certaines femmes pleuraient après les défaites. Je me suis alors dit: ce n'est pas possible. Cette mentalité ne me convenait pas.

A cette époque, vous étiez déjà arbitre?

Oui, et c’était un peu comme jouer au football. Quand on cherchait des arbitres et qu’on me demandait, je me disais: pourquoi pas? Mais je savais bien qu’on me sollicitait surtout parce qu’il manquait du monde, pas parce qu’on tenait absolument à moi. Là encore, je n’ai rien dit à la maison et j’ai suivi mon premier stage en cachette. Dès le début, j’ai adoré. Sur un terrain de football, je me sentais bien mieux qu’à la maison.

En tant que jeune femme, étiez-vous la bienvenue dans ce milieu d'hommes?

Non, la plupart des gens n'appréciaient pas. Mais chez les juniors, ce n'était pas encore un problème. Pour eux, le ballon était plus important que la question de savoir si l'arbitre était un homme ou une femme. Mais plus je sifflais haut, plus cela devenait difficile. Comme il n'y avait pas encore de vestiaire pour les arbitres femmes, je devais même me changer dans les toilettes. Lorsque je sifflais encore des matches amateurs, il m'arrivait de jongler un peu avant le match pour montrer aux joueurs que je savais aussi faire quelque chose avec le ballon, mais j'ai dû travailler dur pour me faire accepter dès le début.

En 1999, vous êtes arrivée en LNA, la première femme à le faire.

J'ai sifflé le match Xamax-Bâle. Avant le match, Pascal Zuberbühler, que je connaissais déjà depuis les juniors, s'est approché de moi et m'a dit: «Ne sois pas nerveuse, siffle le match comme s'il s'agissait d'un match de jeunes».

Mais les critiques sont arrivées plus vite que vous ne l'auriez souhaité.

C'était en premier lieu parce que j'étais une femme. Chaque décision, chaque erreur de ma part était amplifiée. En tant que femme, j'étais constamment évaluée, soit positivement, soit négativement.

En 2000, Carlo Ancelotti, interrogé à votre sujet, a déclaré: «J'espère avoir terminé ma carrière d'entraîneur avant que les femmes n'arbitrent des matches d'hommes en Italie».

De telles déclarations en disent plus sur lui que sur moi. Qu'est-ce qui a mal tourné dans sa vie pour qu'il fasse de telles déclarations? Aurait-il eu des problèmes avec sa propre mère?

Qu'avez-vous dû entendre de la part des spectateurs?

Beaucoup de choses. Parfois, on me traitait de «pute», parfois c'était «Nicole aux fourneaux».

Comment avez-vous réagi?

Quand on disait que ma place était derrière les fourneaux, je répondais généralement: «Pas de problème, j'aime cuisiner».

Avec quels joueurs avez-vous régulièrement lutté?

Il y en a eu quelques-uns, par exemple Carlos Varela, Hakan Yakin ou Gürkan Sermeter. Quand Varela se plaignait, je lui pinçais le haut du bras, loin des caméras de télévision, et je lui disais: «C'est fini. La prochaine fois, c'est jaune». Sermeter n'arrêtait pas de râler et une fois, il a manqué une énorme occasion. Je lui ai alors simplement dit: «Tu es contre le football féminin? Mais moi, en tant que femme, je l'aurais facilement mis au fond». Cela l'a plus vexé que si je lui avais donné un jaune. C'était aussi spécial avec Fredy Chassot.

Racontez, s'il vous plaît.

Monsieur Chassot était du genre impulsif et râleur. Une fois, il a subi une faute, s’est relevé immédiatement et a continué à jouer. Mais comme mon assistant agitait son drapeau, j’ai dû siffler, ce qui lui a fait perdre l’avantage. Là, j’ai tout de suite compris que Chassot allait foncer vers l’assistant pour l’insulter… et que j’allais devoir lui mettre un carton jaune. Alors j’ai couru moi-même vers l’assistant et l’ai volontairement couvert. Et Chassot, qu’a-t-il fait? Il est venu vers moi et m’a dit: «Nicole, reste calme, ça peut arriver.» Franchement, c’était vraiment drôle.

Et avec les entraîneurs, comment ça se passait?

Trois souvenirs me viennent en tête. Le premier: en 2000, j’ai arbitré Aarau-Lucerne. Pendant le match, un joueur de Lucerne a simulé une faute, et je me suis laissée avoir. Après la rencontre, je suis restée sous la douche pendant une heure: dehors, des supporters d’Aarau furieux m’attendaient devant les vestiaires. J’ai vraiment eu peur, d’autant que j’étais la seule femme à des kilomètres à la ronde. À ce moment-là, j’ai sérieusement envisagé de tout arrêter. Mais quelques jours plus tard, j’ai reçu un e-mail d’Andy Egli, l’entraîneur de Lucerne. Il m’a écrit que tout le monde pouvait se tromper. Ça m’a vraiment touchée.

La deuxième histoire?

Avec Georges Bregy, c'était toujours compliqué. Lorsqu'il était entraîneur de Thoune, il m'a dit en allemand: «Tu es une poule». Je lui ai alors répondu: «Ce n'est pas grave, c'est bientôt Pâques». Des années plus tard, je l'ai revu au tournoi Sepp Blatter en Valais. Il s'est alors approché de moi et s'est excusé pour sa remarque.

Et la troisième histoire ?

C'était avec l'entraîneur du FC Zurich, Lucien Favre. Il m'avait dit un mot que je ne veux pas redire ici. Plus tard, j'ai sifflé un match amical entre la première et la deuxième équipe du FCZ. Il s'est alors approché de moi avec un gros bouquet de fleurs pour s'excuser. Cela avait du style.

Quand on pense à vous en tant qu’arbitre, on pense forcément au fameux bandeau…

C’est vrai. Mais il avait une véritable utilité: quand je transpirais, l’eau coulait dans mes yeux et me gênait. Le bandeau me protégeait. Cela dit, il y a eu une exception…

Laquelle?

Certains responsables de l’arbitrage n’appréciaient pas que le bandeau devienne, en quelque sorte, mon signe distinctif. Lors de la Coupe du monde 1999, le sujet est revenu sur la table. J’ai dit: «Si ça pose problème, je vais vous prouver que je peux m’en passer.» Résultat: j’ai arbitré la finale de la Coupe du monde sans mon bandeau.

En 2000, vous mettez fin à votre carrière à seulement 41 ans. Pourquoi aussi tôt?

Plusieurs raisons. J’ai commencé à sentir que la passion s’étiolait. Et puis c’était épuisant: à l’époque, nous avions tous un emploi à 100 % à côté. Enfin, il y avait la jalousie. Comme j’étais souvent sous les projecteurs et dans les médias, certains hommes le vivaient mal. Être une pionnière n’a pas toujours été facile.

A quoi ressemble votre vie aujourd'hui?

Je travaille comme massothérapeute. Du lundi au mercredi à Watt, dans le canton de Zurich, et le reste de la semaine ici, dans le Jura.

Le football joue-t-il encore un rôle dans votre vie?

Non, plus du tout.

Vous avez dit au début de l'entretien que vous n'étiez plus jumelle depuis le décès de votre sœur Dominique. Vous sentez-vous parfois seule ?

Je ne dirais pas cela. J'ai choisi cette vie en toute connaissance de cause et je n'ai jamais voulu avoir d'enfants à tout prix. Pour être honnête, je ne sais pas pourquoi. Peut-être à cause de mon enfance difficile. Et quand j'étais arbitre, je n'aurais pas eu le temps d'avoir des enfants.

Avez-vous encore des rêves?

Je suis heureuse dans ma vie, je passe beaucoup de temps avec mon chien Garou et j'étudie et lis beaucoup, par exemple sur la médecine chinoise ou indienne. Vous n'avez pas besoin de vous inquiéter pour moi (sourire).