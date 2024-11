Malgré la relégation en Ligue des Nations B, le capitaine de la Nati Granit Xhaka voit du positif. Il demande plus d'efficacité devant le but et se réjouit de la qualification pour la Coupe du monde.

Tobias Wedermann , Lucas Werder et Toto Marti

De nombreux joueurs de la Nati n'avaient encore jamais connu ce sentiment dans leur carrière professionnelle: une relégation. Après cinq matches sans victoire, c'est désormais un fait. «C'est comme ça, il faut l'accepter», a déclaré le capitaine de la Nati Granit Xhaka après le match nul 1-1 contre la Serbie. «Nous savons bien sûr que nous devons faire plus et que les résultats ne sont pas assez bons», poursuit Granit Xhaka. Il ne veut toutefois pas dire que les performances ont été mauvaises. D'ailleurs, le match de vendredi contre la Serbie a même été plutôt bon. «Nous avons eu six bonnes occasions, nous aurions dû marquer au moins trois fois».

En plus de l'inefficacité devant le but, plusieurs décisions malheureuses ont été prises contre la Suisse pendant cette Ligue des nations. «Nous n'avons pas eu de matches où nous avons été vraiment, vraiment mauvais. D'accord, nous avons été relégués. Mais Dieu merci, ce n'est que la Ligue des Nations», poursuit le capitaine de la Nati. Sur le but encaissé, Granit Xhaka a fait n'importe quoi, mais sa prestation ensuite devant les journalistes a, elle, été à la hauteur de son statut.

Déjà tourné vers la qualification à la Coupe du monde

Granit Xhaka dit clairement ce qu'il pense de la Ligue des Nations: «Je suis ouvert et honnête avec vous. Un championnat d'Europe ou une Coupe du monde, c'est complètement différent de cette Ligue des Nations. C'est comme si tu jouais un match amical, c'est un fait». Selon lui, il est bien sûr important de pouvoir se mesurer aux meilleures nations, et il faudra remonter en Ligue A lors de la prochaine campagne en 2026. «C'est aussi une chance pour les jeunes de montrer leurs capacités».

Mais ce qui est encore plus important, c'est que malgré un automne sans victoire, l'équipe est restée dans le pot 1 pour les qualifications à la Coupe du monde. «Cette qualification est maintenant devant nous, nous nous en réjouissons». Malgré cinq matches sans victoire et la relégation en Ligue des Nations B, l'objectif du capitaine de la Nati est plus que clair: «Marquer des buts et nous qualifier pour la Coupe du monde».

Mais tout d'abord, la Nati se rend maintenant encore à Ténériffe pour le dernier match contre l'Espagne. Bien qu'il n'y ait plus d'enjeu et que, selon les informations de Blick, Granit Xhaka se soit battu toute la semaine contre un gros rhume, le capitaine n'abandonne pas l'équipe. Il sera dans l'avion.