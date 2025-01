L'Atalanta et la Juventus dos à dos

Face à l'Atalanta, la Juventus a concédé son treizième nul de la saison en Série A Photo: Getty Images

AFP Agence France-Presse

Comme attendu, le duel entre l'Atalanta et la Juve, deux des équipes les plus séduisantes et offensives du championnat, a fait des étincelles, avec des occasions de but en cascade et un rythme échevelé pendant 90 minutes.

Mais comme redouté par ses tifosi, la Juventus a encore craqué: elle n'a certes toujours pas perdu en Serie A cette saison, mais elle a concédé son treizième nul en vingt journées !

L'équipe de Thiago Motta, relégué en tribunes après son exclusion le week-end dernier lors du derby de Turin, a fini par trouver l'ouverture dans la défense bergamasque, grâce à son défenseur français Pierre Kalulu (54e), lancé par Weston McKennie.

Mais comme souvent dès qu'ils mènent, les Bianconeri ont commencé à reculer et l'Atalanta en a profité pour égaliser sur une tête de Mateo Retegui (78e) de retour de blessure pour son treizième but de la saison.

«Ce nul ne nous satisfait pas, on a fait un bon match mais on n'a encore laissé échapper la victoire», a regretté Motta qui n'a pas voulu commenter les informations de presse annonçant l'arrivée imminente de Randal Kolo Moani (PSG) en prêt.

Ce nul ne fait les affaires de personne: l'Atalanta, qui n'a marqué que trois points sur ses trois derniers matches (3e, 43 pts), est en train de perdre le contact avec Naples (leader, 47 pts) et possiblement avec l'Inter (2e, 43 pts mais deux matches en moins), tandis que la Juve qui affrontera le Napoli samedi, est distancée à la 5ème place (34 pts).