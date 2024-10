La défaite fatale en Roumanie La Nati M21 ne participera pas à l'Euro 2025!

C'en est déjà fini des chances de l'équipe de Suisse M21 de se qualifier pour l'Euro 2025! Aurèle Amenda et ses coéquipiers se sont inclinés en Roumanie mardi et terminent troisièmes de leur groupe derrière les Tricolorii et les Finlandais.