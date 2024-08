Yann Sommer: «C'était un grand, beau et émouvant voyage»

1/7 Yann Sommer se retire de l'équipe nationale.

Björn Lindroos

Une grande carrière en équipe nationale touche à sa fin. Lundi matin, Yann Sommer (35 ans) a annoncé son retrait de l'équipe nationale suisse. Après 94 matches, le gardien de but le plus capé de l'histoire de l'équipe de Suisse met un terme à sa carrière internationale.

Peu après l'annonce officielle, Yann Sommer se présente devant les médias à Zurich. Il a pris sa décision après le championnat d'Europe, pendant ses vacances: «J'ai beaucoup réfléchi pendant les vacances et j'ai parlé avec ma famille». Il a ensuite rencontré l'entraîneur des gardiens Patrick Foletti à Milan: «C'était un entretien honnête et ouvert. Il m'a conforté dans ma décision et c'est ainsi qu'après cet entretien, j'ai définitivement décidé de me retirer de l'équipe nationale. Le moment est maintenant bien choisi».

Pas de contact avec Gregor Kobel

Le fait qu'il n'aurait plus été le numéro 1 n'aurait rien à voir avec cette décision. «On a été honnête avec moi. On ne pouvait plus m'assurer que je serais le numéro 1. Cependant, ma décision était déjà prise à ce moment-là». Et Yann Sommer a-t-il eu des contacts avec son successeur Gregor Kobel (25 ans) ces derniers jours? «Non», répond sèchement le gardien de l'Inter.

Le temps passé avec la Nati a été un «grand, beau et émouvant voyage». S'il se réjouit désormais de passer plus de temps avec sa famille, il n'a pas l'intention de faire marche arrière sur le plan sportif: «Je veux prendre plus de temps pour eux. Mais ce n'est pas une étape pour se relâcher. J'ai encore de grands objectifs avec l'Inter Milan».

Un détail a agacé Yann Sommer

Yann Sommer adresse en outre des mots chaleureux à ses compagnons de route. Il remercie ses coéquipiers, le staff, sa famille et les fans pour leur «soutien infini». Et les journalistes ne reçoivent eux aussi (presque) que des mots chaleureux. La collaboration a en effet presque toujours été professionnelle. Il y a toutefois une exception, très récente: «J'ai trouvé inutile qu'on parle de ma retraite déjà jeudi dernier», déclare Yann Sommer, un peu agacé par les fuites autour de sa décision, qu'il aurait aimé annoncer en personne.

Entre les questions et les réponses, Pierluigi Tami intervient également avec un message vidéo et prend congé de Yann Sommer avec des mots chaleureux. Et c'est la petite fille de Yann Sommer qui assure le moment émouvant de la conférence de presse: elle a donné à son père une petite brique Lego, «qu'il doit absolument poser devant lui». Papa Sommer devrait désormais avoir plus de temps pour jouer aux Lego avec elle. Du moins pendant les rassemblements de la Nati.

