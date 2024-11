1/10 En tant que joueur, Otto Addo a fait beaucoup parler de lui. Photo: AP

Nicolas Horni

Au début de l'année déjà, le Ghana était mal en point, footballistiquement parlant. L'élimination embarrassante au premier tour de la Coupe d'Afrique des Nations a été suivie de manifestations contre la fédération - et plus tard du licenciement du sélectionneur Chris Houghton.

Après des semaines de recherche, la Fédération a finalement trouvé dans la Ruhr ce qu'elle pensait être son sauveur: Otto Addo, le talent manager du Borussia Dortmund. L'international aux 15 sélections devait conduire les «Black Stars» à leurs anciens succès - ce qu'il n'avait pas réussi à faire lors de son premier mandat en 2022 (12 matches, cinq victoires, quatre défaites). Le scepticisme et l'euphorie s'équilibraient lors de sa nomination dans le pays du Golfe de Guinée - et tous ces sentiments ont désormais complètement basculé du côté du scepticisme.

Presque plus de supporters dans les stades

Depuis son entrée en fonction fin mars, le Ghanéen né à Hambourg a remporté deux victoires., plombés par quatre matches nuls et quatre défaites. Dans le groupe de qualification pour la Coupe d'Afrique des Nations, le Ghana a été relégué à la dernière place, derrière le Niger, le Soudan et l'Angola! Si l'on additionne les valeurs marchandes de ces trois équipes indiquées sur «Transfermarkt», on obtient moins d'un tiers de la valeur marchande de l'équipe du Ghana.

Après trois points en six matches, la qualification pour la phase final de l'été prochain au Maroc s'envole - et les fans et les journalistes sont en colère. Lors de la défaite embarrassante contre le Niger (1-2) lundi soir, il n'y a presque plus de supporters, le stade national de la capitale Accra n'est même plus rempli à moitié. Les quelques fans présents ont même applaudi ironiquement le penalty raté de la superstar de West Ham Mohammed Kudus, mais quasiment tous sont déjà partis avant le coup de sifflet final.

Scènes incroyable après la conférence de presse

Après le match, que le gardien du FC Saint-Gall Lawrence Ati-Zigi n'a vu que depuis le banc, la salle de presse devient très animée. L'entraîneur des «Black Stars» Otto Addo commence par s'excuser pour les mauvais résultats, puis un journaliste lui reproche de n'être qu'un bon recruteur et non un bon entraîneur. Après la conférence de presse, les deux hommes se retrouvent face à face, discutent avec beaucoup de véhémence - puis Otto Addo quitte la pièce.

L'équipe nationale ghanéenne se réunira en mars prochain pour les qualifications à la Coupe du monde. On ne sait pas si celui qui a un contrat courant jusqu'à fin 2026 sera encore sur le banc de touche à ce moment-là. La seule chose qui semble claire pour l'instant, c'est que les esprits des Ghanéens ne se seront pas calmés d'ici-là!