Gianni Infantino rencontre le directeur du FBI à Miami

Le directeur du FBI, Kash Patel, et Gianni Infantino, le président de la FIFA. Photo: DR

Blick Sport

Ce n’est pas tous les jours qu’on voit un président de la FIFA recevoir en grande pompe le gratin de la Justice américaine… et avec le sourire, s’il vous plaît!

Gianni Infantino, patron suprême du ballon rond mondial, a accueilli aujourd'hui dans les bureaux flambant neufs de la FIFA à Miami deux invités de marque: la procureure générale des États-Unis, Pamela Bondi, et le directeur du FBI, Kash Patel. Une rencontre amicale dans le cadre des préparatifs pour deux événements qui feront vibrer l’Amérique et le monde entier: la toute première Coupe du Monde des clubs à 32 équipes en 2025, suivie par la Coupe du Monde 2026 à 48 nations, partagée entre les États-Unis, le Canada et le Mexique. Pour rappel, le Valaisan avait déjà pu féliciter le président Donald Trump en personne lors de son élection.

Dans une ambiance chaleureuse, Gianni Infantino a remercié ses hôtes pour leur «grand esprit de collaboration» et a promis au monde une «célébration du football dans la paix et le bonheur».

Contenu tiers Pour afficher les contenus de prestataires tiers (Twitter, Instagram), vous devez autoriser tous les cookies et le partage de données avec ces prestataires externes. Charger le contenu Plus d'informations

«Un grand merci à Pamela Bondi, à Kash Patel, à leurs équipes respectives et aux membres du comité d'organisation 2026 pour ce super moment de travail en commun», a déclaré le Haut-Valaisan. «Nous avons tous hâte de faire des États-Unis l'hôte d'une fête mondiale.»

Un symbole fort: la FIFA, bon élève des autorités américaines

Derrière les sourires et les poignées de main musclées, le rendez-vous a aussi une forte portée symbolique. Voir la procureure générale des États-Unis et le directeur du FBI rejoindre Miami pour serrer la main de la FIFA aurait été impensable il y a encore quelques années, souligne l'entourage de Gianni Infantino, dans une référence semi-explicite aux problèmes de gouvernance ayant égratigné la FIFA dans un passé pas si lointaine.

Contenu tiers Pour afficher les contenus de prestataires tiers (Twitter, Instagram), vous devez autoriser tous les cookies et le partage de données avec ces prestataires externes. Charger le contenu Plus d'informations

Aujourd'hui, c’est une «nouvelle FIFA» qui prépare ses grands shows en Amérique. Gianni Infantino a même promis à ses deux prestigieux interlocuteurs que le football apportera «une impulsion économique significative» et «un héritage durable pour les jeunes filles et garçons».

Et maintenant?

Cap sur l'été 2025, où 32 clubs tenteront de s’imposer sur les pelouses américaines. Pour rappel, le tournoi aura lieu du 14 juin au 13 juillet 2025 à travers tous les Etats-Unis. Plusieurs joueurs suisses devraient être de la partie, dont Gregor Kobel (Borussia Dortmund), Manuel Akanji (Manchester City), Lucas Blondel (Boca Juniors) et Zeki Amdouni (Benfica).

Il sera ensuite temps de se projeter sur 2026, où 48 nations, dont la Suisse peut-être, s'affronteront pour le titre suprême: celui de champion du monde.