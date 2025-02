Cristiano Ronaldo fou de rage après le carton rouge d'un coéquipier

Cristiano Ronaldo (à droite) n'a pas apprécié l'expulsion de son coéquipier. Photo: AFP

Blick Sport

Jhon Duran méritait-il vraiment son carton rouge? Si vous posez la question à Cristiano Ronaldo et au vu de sa réaction, il y a de grandes chances que celui-ci vous réponde que non, voire vous envoie bouler.

On joue le temps additionnel du match de championnat saoudien entre Al-Nassr et Al-Ettifaq. Le score est de 3-2 pour ce dernier. Alors que le No 88 des visiteurs, Abdulellah Al-Malki, dégage le ballon, Jhon Duran vient lui mettre une petite tape sur la tête. Un geste qui fait s'écrouler le Saoudien et qui ne plait pas à l'arbitre, qui sort un carton rouge.

Fou de rage, son coéquipier Cristiano Ronaldo dégage le ballon de colère, puis fait savoir au quatrième arbitre son mécontentement, lui criant dessus et se prenant la tête dans les mains. Des gestes qui n'ont servi à rien, Jhon Duran étant quand même envoyé hors du terrain.

S'il faut voir le positif dans cette affaire, le Colombien peut se dire que cette expulsion pourrait lui faire économiser quelques déplacements, lui qui fait 1000 km d'avion pour se rendre à chaque entraînement d'Al-Nassr.