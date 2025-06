1/5 Une discussion entre l'arbitre et le père d'un joueur a dégénéré. Photo: zVg

Fabienne Maag

Ce week-end, des scènes de violence ont éclaté après un match de juniors C dans le canton d’Argovie après un match entre le SC Schöftland et le FC Villmergen. Une vidéo montre le père d’un joueur du FC Villmergen, en colère, discuter avec l’arbitre Amal S.* après le match. Après une altercation verbale, le père s’emporte et donne un coup de poing dans le visage de l’arbitre.

Âgé de 35, ce dernier ne souffre heureusement que d’une égratignure au cou, mais il reste sous le choc: «En dix ans de carrière d’arbitre, cela ne m’était encore jamais arrivé», assure-t-il à Blick.

«J’étais dans un véritable état de choc»

L’arbitre explique que l’ambiance était de plus en plus tendue vers la fin du match. Tout s’est passé d’un coup dans les dernières minutes: le FC Villmergen a écopé d’un carton jaune et d’un penalty. Le score final indiquait une nette victoire 4-2 pour le SC Schöftland.

«Les matches sont toujours chargés d’émotions. En tant qu’arbitre, on ne peut satisfaire personne», poursuit la victime. «Les discussions après les matches sont courantes, mais que quelqu’un en vienne à ce point aux mains, je ne l’avais même pas imaginé jusqu’à présent.»

Heureusement, la situation s’est rapidement calmée. Le père aurait été emmené plus loin par d’autres personnes. «J’étais vraiment en état de choc», rapporte Amal S. qui ne souhaite pas porter l’affaire devant la justice.

Le club s’excuse

Sur le site Internet du FC Villmergen, le comité directeur s’est déjà exprimé sur l’incident: «Le FC Villmergen condamne toute forme de violence sur et en dehors du terrain. L’incident survenu après le match du 31 mai 2025 contredit profondément nos valeurs fondamentales.» Le club travaille en étroite collaboration avec les services concernés afin d’éclaircir la situation, poursuit le communiqué.

Ce n’est pas la première fois que les poings fusent en marge d’un match amateur en Argovie. En avril dernier, des affrontements avaient eu lieu après un match de demi-finale de la Coupe des juniors A à Menziken. La police cantonale était intervenue avec plusieurs voitures. Les clubs concernés ont reçu diverses amendes et ont écopé de mesures disciplinaires prises par l’association de football d’Argovie.

* Nom modifié